Familienandacht mit Lesung

Wertheim.Im Rahmen der Adventsandachten in der Stiftskirche findet die Lesung „Hilfe, die Herdmanns kommen“ von Barbara Robinson am Samstag, 12., und Sonntag, 13. Dezember, von 17 bis 17.40 Uhr statt.

Bernadette Latka und Schuldekanin Cornelia Wetterich lesen in einer gekürzten Fassung die Geschichte der sechs Herdmanns-Kinder, die das gesamte Krippenspiel einer eingespielten Kirchengemeinde sprengen und in Frage stellen. Der Kinderchor der Stiftskirche hat in digitalen Proben die Aufführung des letzten Jahres wieder aufgefrischt und wird von einigen Instrumentalisten begleitet. Einlass ist für jeweils 100 Personen jeden Alters möglich.

