Falsche Jacke mitgenommen

Wertheim.Eine Frau war am Freitag gegen 20.40 Uhr in einem italienischen Restaurant am Mainvorplatz in Wertheim.

Für circa zehn Minuten hängte sie ihre blaue Softshell-Jacke an die Garderobe. Als sie ihre Jacke wieder holen wollte, bemerkte sie, dass jemand vermutlich versehentlich ihre Jacke mitgenommen hatte.

Ähnliche Jacke

An der Garderobe hing eine ähnliche Jacke, die ihr jedoch nicht gehörte. Bei der Jacke der Frau handelt es sich um eine blaue Softshell-Jacke der Marke Hakro. In der Tasche befindet sich ein Schlüsselbund.

Der Tausch der Jacken kann beim Polizeirevier Wertheim, Wilhelm-Blos-Straße 1, Telefon: 09342/ 91890 vorgenommen werden. Dort befindet sich auch die zurückgelassene Softshell-Jacke. pol

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 08.10.2019