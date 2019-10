„Fake News“ von Fakten unterscheiden

In Zeiten von „Fake News“ und schnell zur Verfügung stehender Information ist Medienkompetenz wichtig. Hier hilft das FN-Projekt „Faktenchecker“, das am Freitag auch in Wertheim startete.

Wartberg. Ein sicherer und bewusster Umgang mit der Informationsflut, die den Menschen täglich umgibt, das ist das Ziel der Bildungsoffensive „Faktenchecker“ der Fränkischen Nachrichten. In Wertheim

...