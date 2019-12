Fair-Trade-Gedanke in der Wirtschaft

Wertheim.Eine Vortrags- und Diskussionsveranstaltung zum Thema „Bodenständige Marktwirtschaft – Eine Chance Wirtschaft neu zu denken“ findet am Donnerstag, 12. Dezember, um 20 Uhr auf Initiative der Grünen in Wertheim im großen Saal des Kulturhauses statt.

Konzept vorstellen

Der Wirtschaftsingenieur und Tischlermeister Klaus Hildenbrand aus Ebenheid, der an der Dualen Hochschule Beden-Württemberg (DHBW) Mosbach im Bereich Bauingenieurwesen in seinen Vorlesungen seine Ideen des nachhaltigen Wirtschaftens entwickelt, wird dieses Konzept in Wertheim vorstellen und diskutieren. Es geht ihm dabei um nichts weniger als die Zukunftsfähigkeit eines Wirtschaftssystems, das nicht seine eigenen Grundlagen zerstört, wie dies aktuell bei der Entwicklung des Klimas und im Umgang mit Ressourcen zu beobachten ist.

Nachhaltige Kaufenatscheidung

Referent Klaus Hildenbrand stellt eine Methode vor, wie Konsumenten nachhaltige Kaufentscheidungen treffen können und wie Unternehmen den Fair-Trade-Gedanken und echte Preise als „Fair Companies“ verwirklichen können. Er wird außerdem konkret darlegen, wie er diese Vorstellungen in seinem eigenen Unternehmen umsetzt. Der Eintritt zu der Veranstaltung ist frei.

© Fränkische Nachrichten, Montag, 09.12.2019