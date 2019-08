Fahrt nach Gotha

Wertheim.Der Historische Verein Wertheim unternimmt am Samstag, 14. September, seine traditionelle Herbstfahrt nach Thüringen. Diesmal steht Gotha auf dem Programm.

Die planmäßig schon im Mittelalter angelegte Stadt ist seit 1640 Residenzstadt des damals neu geschaffenen Herzogtums Sachsen-Gotha. Im 17. und 18. Jahrhundert war Gotha eine wirtschaftlich und kulturell florierende Stadt. Im Schloss wurde eines der ersten deutschen Theater gegründet. Geprägt wird die Altstadt von dem gewaltigen Schloss, das gleichsam die Altstadtkrone bildet und axial auf den Marktplatz ausgerichtet ist.

Bedeutendes Barockschloss

Das Schloss ist eines der bedeutendsten Barockschlösser Deutschlands und wurde nach einem einheitlichen Plan und in relativ kurzer Bauzeit ab 1643 errichtet. Besonders beeindruckend ist, dass das Innere weitgehend erhalten ist. Das Schloss ist umgeben vom ersten Landschaftsgarten in Thüringen, der 1768/69 angelegt wurde. Nach der Besichtigung des Schlosses schließt sich eine Stadtbesichtigung an.

Klassizistische Saalkirche

Auf dem Rückweg ist ein Aufenthalt im kleinen Ort Siebenleben geplant mit einer vollkommen erhaltenen klassizistischen Saalkirche von 1818/27. Zudem besaß der Schriftsteller Gustav Freutag seit 1851 dort ein Landhaus, das er „Die gute Schmiede“ nannte. Die Fahrt beginnt um 6.40 Uhr an der evangelische Kirche Bestenheid, 6.50 Uhr Frankenplatz Wartberg, 6.55 Uhr Rotkreuz, 7 Uhr Spitzer Turm. Die Rückkehr ist gegen 20 Uhr vorgesehen.

