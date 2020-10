Fahrerin schwer verletzt

Nassig.Eine 20-jährige Frau aus dem Main-Tauber-Kreis fuhr am Samstag gegen 10.30 Uhr auf der Landstraße 507 aus Richtung Neunkirchen kommend in Richtung Nassig.

Kurz vor dem Ortseingang Nassig kam sie, laut Polizei scheinbar in Folge von Unachtsamkeit, nach rechts in den Grünstreifen und übersteuerte dann ihr Fahrzeug.

Der Seat Ibiza der jungen Frau kam anschließend nach links von Fahrbahn ab und überrollte einen etwa 20 Zentimeter dicken Baum. Der Seat wurde dadurch angehoben und überschlug sich mehrfach. Die 20-jährige wurde dabei schwer verletzt. Der Rettungsdienst brachte die Frau in ein nahe gelegenes Krankenhaus.

Am Seat entstand Sachschaden in Höhe von 18 000 Euro. Das Polizeirevier in Wertheim wurde mit der Bearbeitung des Verkehrsunfalles beauftragt. pol

© Fränkische Nachrichten, Montag, 26.10.2020