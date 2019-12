Fahrer ist geflüchtet

Wertheim.Rund 2000 Euro Sachschaden sind das Ergebnis eines Unfalls in der Nacht auf Donnerstag in Wertheim. Ein 42-Jähriger hatte in der Zeit seinen Toyota in der Straße „Mittlere Flur“ neben der Einfahrt zum Lehrerparkplatz des Gymnasiums geparkt. Als er am Donnerstag gegen 7.40 Uhr wieder zu seinem Fahrzeug kam, entdeckte er Beschädigungen am linken hinteren Kotflügel. Wahrscheinlich war ein Unbekannter mit seinem Wagen beim Ausfahren aus dem Lehrerparkplatz oder bei einem missglückten Rangiervorgang am Toyota hängen geblieben. Danach entfernte er sich jedoch von der Unfallstelle ohne seine Personalien zu hinterlassen. Die Polizei hofft nun auf Zeugen, die den Vorgang beobachten konnten. Hinweise nimmt die Polizei unter Telefon 09342/91890 entgegen. pol

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 07.12.2019