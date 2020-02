Facharzt referiert über Wechseljahre

Külsheim.Im Rahmen der Wintervortragsreihe veranstaltet die Stadt Külsheim am Mittwoch, 12. Februar, um 19.30 Uhr im Alten Rathaus einen Abend zum Thema „Wechseljahre und ihre Folgen – Körperliche Veränderungen und Möglichkeiten der Therapie“. Referent ist Martin D. H. Teichmann, Facharzt für Gynäkologie und Geburtshilfe am Krankenhaus Hardheim. Folgende Punkte werden besprochen: Wie äußern sich Wechseljahresbeschwerden? Welche Frauen sind betroffen? Gibt es eine geeignete Prävention? Therapiemöglichkeiten bei Wechseljahresbeschwerden; Bedeutung, Nutzen und Risiken einer Hormonersatztherapie; Pflanzliche und andere alternative Therapieoptionen; Thema „Lifestylemedizin“ in den Wechseljahren. Der Eintritt ist für alle Interessierten frei.

© Fränkische Nachrichten, Montag, 03.02.2020