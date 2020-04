Wertheim.Durch die Schließung der Schulen finden aktuell auch keine Präsenzkurse der Hector-Kinderakademie Wertheim statt. Um die Förderung der interessierten und begabten Grundschulkinder dennoch aufrecht zu erhalten, setzt man bei einem Teil der Kurse auf das Onlinelernen. Dozent Birger-Daniel Grein bietet für die Teilnehmer seiner beiden Kurse „Welt der Experimente“ aktuell einen solchen Onlinekurs an. „Wir werden dabei von den Forscherkids des Stadtjugendrings Wertheim“ unterstützt, erklärte er. Grein ist auch Vorsitzender des Stadtjugendrings.

Der Verband stellt die technische Plattform für die Kurse zur Verfügung. Auf einer eigenen Internetseite der Kurse stehen den Kindern Anleitungen zu Experimenten zur Verfügung, die sie einfach zu Hause durchführen können. Hinzu kommen die Erklärungen der Phänomene als Text, Tondatei oder selbstproduziertes Lernvideo. Quizze ermöglichen einen Selbsttest der Inhalte.

Bei Kurskindern und Eltern kommt das Angebot gut an. So heißt es in Rückmeldungen an den Dozenten zum Beispiel: „Die Experimente haben Spaß gemacht, und es hat gut geklappt.“ Die Experimente sind so gestaltet, dass sie die Kinder allein durchführen können. Dennoch beteiligten sich auch so manche Eltern mit Spaß daran.

Auch die anstehenden Kurse von Grein, „Biologieforscher“ und „Experimente in groß“, werden im Mai als Onlinekurse starten. hka

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 24.04.2020