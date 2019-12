Exotische Tiere detailgetreu nachgebildet

Allem Trubel zum Trotz verbinden viele das Weihnachtsfest mit Besinnlichkeit. Dazu gehört in den Augen der meisten Deutschen einfach ein schön geschmückter Christbaum – heute wie früher.

Wertheim. In die Weihnachtszeit vergangener Tage tauchte ein Dutzend Besucher am Freitag im Wertheimer Glasmuseum ein. Die wissenschaftliche Mitarbeiterin Barbara Benz, unterstützt durch Sigrid Keller, nahm die Besucher mit auf eine „Weihnachtsführung bei Kerzenschein“ durch die Sammlung an historischem Christbaumschmuck.

Exponate aus 150 Jahren

Die Exponate erstrecken sich über mehr als eineinhalb Jahrhunderte und ermöglichen einen Blick in die deutsche Alltags- und Industriegeschichte. Am Christbaumschmuck lasse sich immer auch die Mode der Zeit erkennen, erklärte Kunsthistorikerin Benz: „Die Motive passen sich an die jeweilige Epoche an.“ Zu den ältesten Exponaten zählen Schneemänner, Zapfen und Früchte, kurzum: Gegenstände, die die Glasbläser aus der Natur und ihrer direkten Umgebung kannten.

Die Anfänge der Christbaumschmuck-Industrie finden sich Mitte des 19. Jahrhunderts im thüringischen Lauscha. Mit der einsetzenden Massenproduktion zu Beginn des Kaiserreichs wurden die deutschen Christbaumkugeln zum weltweiten Exportschlager. Vor allem der Bau einer Gasanstalt in Lauscha im Jahr 1867, aber auch verbesserte Brenner, die Entwicklung einer ungiftigen Versilberungsmethode sowie die Erweiterung der Farbpalette durch Anilinfarben ermöglichten deutlich höhere Produktionszahlen und eine bessere Qualität. Der große Form- und Figurenschmuck umfasste heimische Tiere oder Instrumente, aber auch exotische Tiere wie einen Löwenkopf, und beeindruckte die Besucher insbesondere ob seiner Detailtreue.

Zu den Höhepunkten der Ausstellung gehört der vornehmlich aus Kapillarröhrchen der Wertheimer Firma „Schuller“ bestehende „Weiße Baum“ aus der Zeit des Jugendstils. Als Reaktion auf dessen strenge Gestaltungs- und Formansprüche entwickelte sich in den 20er-Jahren der „Art Deco“-Baum mit frei von der Lampe geblasenen Hohlglastieren, Pilzen oder Blüten.

Besonders stolz sei man auf den seltenen Christbaumschmuck aus dem böhmischen Gablonz, das sich in den 1920er-Jahren als weiteres Zentrum etablierte. Einen Schlitten wird man vielleicht auch heute noch an dem ein oder anderen Baum finden – aber wie sieht es aus mit einem Propellerflugzeug oder einem Nudelholz?

Nationaler Christsbaumschmuck

Besonders in Kriegszeiten wurde der Weihnachtsbaum zum nationalen Symbol: Schwarz-rot-weiß waren die dominierenden Farben in deutschen Wohnzimmern, und auch Pickelhauben schmückten nun den Baum. Wer also noch nach Ideen für eine exklusive Weihnachtsdekoration sucht, kann sich in den nächsten Wochen noch im Glasmuseum inspirieren lassen.

Weitere Termine der Weihnachtsführungen sind Sonntag, 15. Dezember, 17 Uhr (Eintritt frei); Freitag, 20. Dezember, 16 Uhr; Freitag, 27. Dezember, 16 Uhr.

