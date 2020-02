Exkursion nach Bamberg

Wertheim.Der Historische Verein Wertheim beginnt sein Exkursionsprogramm 2020 am Samstag, 28. März, mit einer Fahrt nach Bayreuth. Die mittelalterliche Gründung der Grafen von Andechs fiel 1248 an Hohenzollern und wurde markgräfliche Residenzstadt. Die Stadt wird geprägt von der ansehnlichsten gotischen Pfarrkirche in Oberfranken und von den beiden Schlössern.

Straßenmarkt

Während das Alte Schloss noch ganz von der fortifikatorischen Aufgabe geprägt ist, ist das Neue Schloss aus der Mitte 18. Jahrhunderts dem Zeitgeist des Rokokos verpflichtet. Zahlreiche historische Gebäude haben sich in der Altstadt erhalten.

Der um 1200 entstandene Straßenmarkt beherrscht den mittelalterlichen Stadtkern, wohingegen in der Mitte des 18. Jahrhunderts die barocke Stadterweiterung erfolgte. Berühmt sind die Briefe und Tagebuchaufzeichnungen der Markgräfin Wilhelmine, der Lieblingsschwester von Friedrich dem Großen, die sie in Bayreuth verfasst hat.

Die Fahrt beginnt um 6.40 Uhr an der evangelische Kirche Bestenheid, 6.50 Uhr Frankenplatz Wartberg, 6.55 Uhr Rotkreuz, 7 Uhr Spitzer Turm.

Die Rückkehr ist gegen 20 Uhr vorgesehen. Anmeldungen nimmt das Fotogeschäft Schäfer am „Hotel Kette“ in der Lindenstraße entgegen.

