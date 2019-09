Exklusiven Blick hinter die Kulissen der Messe werfen

Wertheim.Die Möglichkeit, einen Blick hinter die Kulissen der Michaelismesse zu werfen, bietet erneut die Stadtverwaltung Wertheim. Interessierte Besucher erhalten spannende Einblicke in die Organisation und die Abläufe der Messe.

Originelle Bewerbung

Die exklusive Backstage-Tour beginnt am Mittwoch, 2. Oktober, um 17 Uhr an der Main-Tauber-Halle. Die Teilnehmerzahl ist begrenzt. Die Stadtverwaltung verlost zehn mal zwei Karten für diesen Blick hinter die Kulissen. Wer sich einen der wenigen Plätze sichern will, kann sich bis Sonntag, 29. September, per E-Mail an sindy.gimpel@wertheim.de bewerben. Nicht vergessen: Name, Adresse und Alter angeben sowie eine originelle Begründung, warum man teilnehmen möchte. Das Mindestalter für eine Teilnahme an der Tour beträgt 18 Jahre. stv

