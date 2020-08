Etiketten im Geschäft getauscht

Wertheim.In einem Bekleidungsgeschäft im Wertheim Village tauschten im Juli 2019 zwei Männer und eine Frau Preisetiketten aus, um beim Bezahlen an der Kasse Geld zu sparen: statt 624 Euro nur 212 Euro. Als ein Mann und die Frau zum Bezahlen an die Kasse kamen, fiel dem Filialleiter der Unterschied zwischen teurer Ware und niedrigem Preis auf. Ein Mann und die Frau, beide aus Hanau, wurden bis zum Eintreffen der Polizei vom Sicherheitsdienst festgehalten. Bei der Überprüfung der Kameraaufzeichnungen stellte er fest, eine dritte Person war beteiligt, der Etikettentausch fand durch diese in der Umkleidekabine statt und die zugehörigen Etiketten waren im Laden versteckt.

Video widerlegt Aussage

Der 32-jährige Angeklagte musste sich nun vor dem Amtsgericht verantworten. Die Frau, seine Lebensgefährtin, war „wegen Erkrankung“ vom Erscheinen entbunden. In der Verhandlung behauptete der Angeklagte, vom Etikettentausch nichts gewusst zu haben – die dritte Person habe ihn hereingelegt. Der Mann habe gesagt: „Zahle das Mal für mich“. Von ihm kenne er nur den Vornamen. Da die Kameraaufzeichnungen aber mehrfache gegenseitige Kontakte belegten, fand diese Aussage keinen Glauben.

Die Frau ist vorbestraft, weil sie im Kaufhof Hanau Preisschilder tauschte. Dabei war auch ein Kind behilflich, das sich in ihrer Begleitung befand. Der Mann hat in Deutschland bereits einige Geldstrafen wegen Diebstahls, Betrugs und Erschleichen von Leistungen bekommen, teilweise liegen sie viele Jahre zurück. Ein Gericht in Rumänien verhängte 2014 wegen schwererer Delikte eine Strafe von zwei Jahren und vier Monaten.

Versuchter Betrug

Wegen Urkundenfälschung und versuchten Betrugs verurteilte jetzt das Amtsgericht Wertheim den 32-jährigen ledigen, staatenlosen Mann zur Strafe von acht Monaten, setzte sie aber gegen Ableistung von 60 Stunden gemeinnütziger Arbeit zur Bewährung aus. Gegen die Frau erging ein Strafbefehl über sechs Monate zur Bewährung mit ebenfalls 60 Stunden. Die dritte Person ist weiterhin unbekannt. Das Gericht hielt es in der Urteilsbegründung für möglich, dass die unbekannte Person der Chef der Gruppe von mindestens drei Personen war, und der Angeklagte nur „benutzt“ wurde. Er habe aber von dem Betrug gewusst. goe

