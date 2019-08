Wertheim.„Die Stadt Wertheim möchte die Chancen der Digitalisierung aktiv nutzen und dazu beitragen, dass die Transformation ins digitale Zeitalter gelingt, ohne die Qualität des Zusammenlebens vor Ort zu gefährden“, sagte am Montag Christoph Knörzer vor dem Gemeinderat. Knörzer, von der Verwaltung als Digitalisierungsbeauftragter angeheuert, präsentierte den Stand der Dinge und die Zukunftspläne.

Anfang Mai hatte die CDU-Fraktion mit einem Antrag das Thema auf die Agenda gebracht. Es besteht Zeitdruck. Das Online-Zugangsgesetz verpflichtet die Behörden bundesweit Verwaltungsdienstleistungen bis Ende 2022 elektronisch anzubieten.

„Eine Mammutaufgabe, die wir mit Kraft angehen wollen“, sagt OB Herrera Torrez. Bisher stehen nur wenige Dienstleistungen digital zur Verfügung. Axel Wältz (CDU) betonte: „Wir wollen zur Smart-City“ werden. Die Digitalisierung biete Erleichterungen für die Bürger und die Verwaltung. Man könne Behördengänge erleichtern und neue Möglichkeiten der Bürgerbeteiligung schaffen. Für effektivere Arbeit innerhalb der Verwaltung müssten „alte Strukturen aufgebrochen“ werden.

Richard Diehm (Grüne) mahnte, bei dem Projekt „die Dörfer nicht zu vergessen“ und den Bürgern eine bessere Vernetzung mittels Smartphone-Apps anzubieten. Diehm fragte nach, warum ein mit 50 000 Euro ausgestatteter Haushaltsposten jetzt für andere Zwecke verwendet werde. Offenbar war das Geld für die Ausstattung des Rates mit Geräten vorgesehen.

Patrick Schönig (SPD) erwiderte, es sei völlig in Ordnung, diese Summe nicht auszugeben, nur um sicherzustellen, „dass wir alle hier mit einem Tablet sitzen“. OB Herrera Torrez schlug in die gleiche Kerbe: Es mache wenig Sinn, die Stadträte mit einem Tablet auszustatten, wenn „wir gleichzeitig in der Verwaltung noch Akten von A nach B tragen.“ So könne man die Vorteile der Digitalisierung nicht abschöpfen.

Schönig gab zu bedenken, dass intelligente Software menschliche Arbeit teilweise überflüssig mache. Man müsse genau beobachten, was mit den Arbeitsplätzen geschehe.

Bernd Hartmannsgruber (CDU) forderte dazu auf, ältere Menschen nicht zurückzulassen. Das Gremium beauftragte die Verwaltung einstimmig, eine digitale Agenda zu erstellen.

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 24.07.2019