Erweiterung um sechste Gruppe

Werbach.Für die mögliche Erweiterung des Kinderhauses Werbach um eine sechste Gruppe hat der Gemeinderat in seiner Sitzung am Dienstag einen Auftrag an das Architekturbüro Schattmann aus Lauda-Königshofen in Höhe von 7500 Euro vergeben. Es soll eine Grobplanung mit Kostenschätzung für die Erweiterung erstellen.

Wie Bürgermeister Ottmar Dürr erklärte, müsse man für die weitere Entwicklung bei den Kinderzahlen vorbereitet sein und die notwendigen Räumlichkeiten schaffen.

Hohe Auslastung

Mit Schreiben vom 6. Februar dieses Jahres habe die Geschäftsführung des katholischen Kinderhauses St. Martin Werbach der Verwaltung mitgeteilt, dass nach den bisherigen Anmeldungen der Kindergarten bis zum Ende 2020 nahezu vollständig ausgelastet sei, heißt es in der Vorlage der Verwaltung.

Ein ähnliches Schreiben gebe es auch von der Leitung des Kindergartens Wenkheim. Zudem sei der Kindergarten Niklashausen mit seiner VÖ-Gruppe und seiner Krippengruppe immer knapp an der Grenze der Auslastung.

Da eine Ganztagesbetreuung derzeit nur am Standort Werbach möglich sei, müsse man sich hier auf die steigende Nachfrage vorbereiten und die Räumlichkeiten schaffen. Verwaltungsmitarbeiter Bernhard Bach unterstrich die Notwendigkeit der Auftragsvergabe, denn „wir müssen wissen, was auf uns zukommt und was es kostet“. ber

© Fränkische Nachrichten, Donnerstag, 05.03.2020