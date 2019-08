Erste „Nacht der Ausbildung“

Wertheim.Das Schuljahr ist zu Ende. Doch während sich die Schüler gerade in den Ferien entspannen, beginnen bei 15 Wertheimer Firmen die Vorbereitungen zur Ersten „Nacht der Ausbildung“ in Wertheim.

„Hop On - Hop Off“– unter diesem Motto laden die Wirtschaftsjunioren Heilbronn-Franken alle Schüler, Eltern und Lehrer zur „Nacht der Ausbildung“ (NdA) am Donnerstag, 17. Oktober, von 17 bis 22 Uhr in Wertheim ein. Ziel der Veranstaltung ist es, dass junge Erwachsene Ausbildungsfirmen hautnah kennenlernen, direkt Kontakt zu den Personalverantwortlichen herstellen können und dadurch der Einstig ins Berufsleben erleichtert wird.

Unterstützt wird die Veranstaltung von der Wirtschaftsförderung der Stadt Wertheim. „Die NdA der Wirtschaftsjunioren ist eine tolle Möglichkeit für Wertheimer Firmen, potenzielle Auszubildende und Studierende von Ihrem Unternehmen zu überzeugen und so auch dem Fachkräftemangel in der Region vorzubeugen“, betont Wirtschaftsförderer Jürgen Strahlheim.

Sandra Kegelmann, Vorsitzende der Regionalgruppe Main-Tauber der Wirtschaftsjunioren Heilbronn-Franken, ergänzt: „Die NdA wird von uns bereits seit vielen Jahren erfolgreich beispielsweise in Heilbronn, Schwäbisch Hall, oder Bad Mergentheim durchgeführt. Wir freuen uns sehr, dass das Konzept als Ergänzung zu bestehenden wichtigen Veranstaltungen auch hier in Wertheim angenommen wird.“ Zentraler Informations- und Startpunkt ist der Bus-Parkplatz am Bildungszentrum in Bestenheid.

15 Unternehmen präsentieren sich bei der ersten „Nacht der Ausbildung“. In Bestenheid sind dabei: Brand, Vaccubrand, Industronic Industrie-Electronic, Johns Manville/Schuller , Lutz Pumpen, Volksbank Main-Tauber, Wilhelm König Maschinenbau, Woerner, Zippe Industrieanlagen. Auf dem Reinhardshof nehmen Adaptronic Prüftechnik, Aquila-Wasseraufbereitungstechnik und die Gesundheits- und Krankenpflegeschule an der Rotkreuzklinik Wertheim. In der Innenstadt präsentieren sich die Baden-Württembergische Bank, die Stadtverwaltung sowie die Stadtwerke Wertheim GmbH teil. Während der NdA ist ein Shuttle-Service zwischen den teilnehmenden Unternehmen eingerichtet. Er bringt die Schüler direkt in die Betriebe.

