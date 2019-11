Erste Hilfe sichert oft das Überleben

Dertingen.Akute Notfälle können sich jederzeit am Arbeitsplatz, in der Freizeit, im Haushalt oder unterwegs zutragen. Nicht nur Verletzungen nach Unfällen im Straßenverkehr, bei Freizeit und Arbeit, sondern auch eine Vielzahl von akuten Erkrankungen können innerhalb kürzester Zeit schwerwiegende Störungen der Funktionen alle Organe bewirken. Eine sofort einsetzende, qualifizierte Hilfe ist oft überlebensnotwendig. Einen Kurs „Erste Hilfe“ veranstaltet das Deutsche Rote Kreuz, Ortsverein Dertingen, für alle Interessenten am Samstag, 30. November, von 8.30 bis 16.30 im Rathaus. Anmeldung bei Reinhold Hörner, Telefon 09397/235.

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 08.11.2019