In der Berichterstattung zur Einweihung des Trinkwasserspenders am Mainvorplatz ist als eine weitere Forderung der „Fridays for Future Bewegung“ (FFF) die Einführung von Mehrweg/Pfandbechern zum Beispiel für Kaffee in Wertheim angesprochen worden. Als Betreiber eines Cafés in der Maingasse wundere ich mich nun doch ein wenig über derartige Aussagen.

Zum einen über diese Forderung von FFF, und dass die Aktivisten nicht wissen, dass es ein derartiges System schon lange in Wertheim existiert.

Offenbar sind Kaffeekaltgetränke in benachbarten Stadtteilen beim Discounter in Einweg-Plastikverpackung attraktiver, als ein Stadtbummel und Buy-Local in unserer schönen Altstadt. Zum anderen von der Aussage unseres geschätzten OBs, dass man die Geschäftsleute/Gastronomen in der aktuellen Corona-Zeit mit so etwas nicht belasten könne.

Für ein für die Umwelt nachhaltiges und durch das Pfandsystem für die Teilnehmer kostenneutrales Mehrwegsystem gibt es nie eine falsche Zeit. Seit bereits über zwei Jahren bieten wir in unserem Café auch Pfandbecher für den ToGo-Genuss unserer frisch zubereiteten Kaffeesorten an.

Etliche Vorstöße von mir, auch weit vor der Corona-Pandemie, weitere Branchen-Kollegen und die Stadtverwaltung mit ins Boot zu nehmen, sind bisher kläglich gescheitert.

Ich würde es sehr begrüßen, wenn wir in Wertheim das ToGo-Mehrwegsystem flächendeckend einführen und die erste Einwegbecher-freie Stadt in der Region werden.

Außerdem freue ich mich dann über lange Schlangen der FFF-Aktivisten, um nicht nur in der Theorie Forderungen zu stellen, sondern diese dann auch aktiv in der Praxis zu nutzen.

