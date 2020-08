Erst negativer Test beendet Quarantänepflicht für Rückkehrer aus Risikogebieten

Wertheim.Gut zwei Drittel der Sommerferien sind in Baden-Württemberg vorbei. Viele Wertheimer kehren jetzt aus dem Ausland nach Hause zurück. Wer sich in einem Risikogebiet aufgehalten hat, muss das dem Ordnungsamt der Stadt Wertheim melden und sich nach der Rückkehr unverzüglich in eine 14 Tage dauernde häusliche Quarantäne begeben. Auf die aktuell geltenden Pflichten für Urlaubsrückkehrer weist die Stadtverwaltung hin.

Nach wie vor müssten sich Rückkehrer aus einem Risikogebiet testen lassen. Innerhalb von 72 Stunden nach der Rückkehr ist der Test kostenlos. Fällt er negativ aus, muss der Befund dem Ordnungsamt vorgelegt werden. Dieses gibt dann spätestens am nächsten Tag Rückmeldung, ob das Testergebnis akzeptiert werden kann. Erst damit endet die Quarantänepflicht.

Corona-Teststationen gibt es an Flughäfen, größeren Bahnhöfen und Autobahnen. Rückkehrer können auch mit dem Hausarzt einen Termin für einen Test vereinbaren. Ebenso ist es möglich, sich an die Kassenärztliche Vereinigung Baden-Württemberg unter Telefon 0711/78750 zu wenden. Ergebnisse von Tests, die im Ausland vorgenommen werden, dürfen bei Einreise nicht älter als 48 Stunden sein. Es muss sich um einen PCR-Test handeln und der Befund muss auf Deutsch oder Englisch vorliegen. Tests im Ausland müssen die Reisenden selbst bezahlen. Diese Regeln sind weiter in Kraft.

Nach den Ergebnissen der jüngsten Bund-Länder-Beratungen bleibt die Testpflicht bis 15. September bestehen, eine Veränderung der Quarantäneregelung greift frühestens ab 1. Oktober. Die Mitarbeiter des Ordnungsamtes kontrollieren die Einhaltung der Quarantänepflicht durch telefonische Kontaktaufnahme. Stichprobenartig suchen sie die Betroffenen zu Hause auf. Bei Verstößen drohen Bußgelder. Aktuell befinden sich 16 Personen in häuslicher Quarantäne, vor einer Woche waren es 27. Die Zahl ändert sich voraussichtlich bis zum Ende der Hauptreisezeit nahezu täglich.

Das Ordnungsamt hat ein Informationsblatt mit Antworten auf wichtige Fragen zum Thema Einreise aus dem Ausland/aus Risikogebieten zusammengestellt. Es steht auf der Homepage der Stadt Wertheim unter www.wertheim.de/corona zum Abruf bereit. stv

