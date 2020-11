Ersatz in anderer Form ist geplant

Wertheim/Kreuzwertheim.Seit Jahren fidnet die Närrische Weinprobe im Arkadensaal des Rathauses Wertheim zum Jahresbeginn statt. Wegen Corona ist das 2021 nicht möglich. Wie der Tourismusverband „Liebliches Taubertal“ mitteilt, wurde Ersatz gefunden: Der „Fröhliche Weinberg“ am Samstag, 17. April, um 15 Uhr im Weingut „Alte Grafschaft“ in Kreuzwertheim.

Wie die Närrische Weinprobe bietet auch der „Fröhliche Weinberg“ Gelegenheit, die Weineinheit Taubertal kennenzulernen und humorvolle Beiträge zu erleben.

Der Tourismusverband und das Weinland Taubertal setzen damit die Reihe in veränderter Form fort. Der Vorverkauf hat begonnen.

„Die Närrische Weinprobe ist, als Saal-Veranstaltung mit engem Miteinander unter Corona-Bedingungen einfach nicht durchführbar“, bedauert Geschäftsführer Jochen Müssig vom Tourismusverband.

Besonderheiten der Region

„Doch auch mit der Frühjahrsveranstaltung in Kreuzwertheim können wir wieder typische kulinarische und kulturelle Besonderheiten unserer Landschaft verbinden. An der frischen Luft ist ein Beisammensein unter Einhaltung der geltenden Regeln gut möglich“, so Müssig.

Beiträge und Musik

Wiederum wird Egon Schäfer in seiner fröhlichen Art die ausgewählten Weine vorstellen. In der Rolle des Veranstalters bringt sich das Weingut „Alte Grafschaft“ in Zusammenarbeit mit der Burgkellerei Michel aus Wertheim ein. Beiträge geben Rainer Dreikorn aus Wertheim, Clemens Haag aus Uissigheim, und Wolfgang Michel aus Wertheim zum Besten. Für die musikalische Umrahmung sorgt Ronny Horn aus Eichel. Zu den Darbietungen und der Musik werden sieben Weine verkostet und ein Vesperteller serviert.

Kosten fallen an. Die Gästezahl ist begrenzt. Karten gibt es beim Tourismusverband „Liebliches Taubertal“, Gartenstraße 1, 97941 Tauberbischofsheim, Telefon 09341/825802. Sofern die Pandemie-Situation im April die Veranstaltung auch in dieser Form nicht zulässt, wird sie abgesagt und der Eintritt erstattet. tlt

