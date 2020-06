Ersa schafft Basis für kräftiges Wachstum

Elf Millionen Euro investierte die Ersa in eine neue Produktionshalle am Stammsitz in Bestenheid. Das soll Basis für ein kräftiges Wachstum sein.

Bestenheid. Der Lötspezialist Ersa hat in Bestenheid binnen zwei Jahren eine neue Fertigungshalle gebaut. 11 Millionen Euro nahm der Kurtz-Ersa-Konzern dafür in die Hand. Die Geschäftsführung ist davon überzeugt, den Grundstein für weiteres,

...