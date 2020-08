Bronnbach.Die Waldatmosphäre erleben und den Kontakt zur Natur spüren: Das bietet die erstmalig ins Programm aufgenommene Waldbaden-Führung am Samstag, 29. August, um 16 Uhr im Kloster Bronnbach. Wir die Veranstalter mitteilen, wird dieses Erlebnis für Körper und Seele von den im Waldbaden fachkundigen Gästeführerinnen Silvia Friedrich und Karin Pauly gestaltet.

In der Ankündigung heißt es: Das Waldbaden stammt ursprünglich aus Japan und ist dort unter dem Begriff „Shinrin Yoku“ bekannt. Es soll dabei unterstützen, Entschleunigung zu finden, neue Lebensfreude zu schöpfen und Energiereserven aufzufüllen. Dabei spielen vor allem organische Substanzen und Öle, welche von den Bäumen produziert werden, eine bedeutende Rolle. Diese werden beim Einatmen aufgenommen und sollen eine positive Wirkung auf den Körper haben.

Eben diese Eigenschaft des Waldes möchten die ausgebildeten Waldbaden-Gästeführerinnen nutzen, um den Teilnehmern den Wald als Gesundheits- und Inspirationszentrum näher zu bringen. Dabei ist keine körperliche Anstrengung notwendig, da sich bereits ein gemütlicher Spaziergang mit Achtsamkeitsübungen positiv auf das Immunsystem auswirkt.

Für die Sonderführung ist eine vorherige Anmeldung unter Telefon 09342/935202020 oder per Mail an info@kloster-bronnbach.de erforderlich. Eine Teilnahmegebühr wird erhoben, ein Glas Wein ist dabei inklusive. Der Treffpunkt zur Führung ist am Klosterladen. lra

