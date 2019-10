Ergänzung zum Nahverkehr

Wertheim.Eine Infoveranstaltung zum Ruftaxi als Ergänzung des öffentlichen Nahverkehrsangebots findet am Mittwoch, 23. Oktober, um 15 Uhr im Gasthaus „Zum Riesen“ in Reicholzheim statt. Veranstalter sind das Altenwerk und die katholische Frauengemeinschaft der Pfarrgemeinde St. Georg. Die Verkehrsgesellschaft Main-Tauber wird das Ruftaxi-Angebot vorstellen – von der Fahrplanauskunft bis zur Buchung. Das Ruftaxi ergänzt die Stadtbuslinien. Es bietet am Wochenende, an Feiertagen und in den Ferien zahlreiche zusätzliche Fahrten. Für das Ruftaxi gilt der gleiche Tarif wie für den Stadt- und Linienbus. Die Veranstaltung steht allen Interessierten offen. pm

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 18.10.2019