Erfrischende „School-out-Party“ machte Spaß

Wertheim.Einen Tag vor dem offiziellen Schuljahresende feierten dutzend Kinder und Jugendlichen hinter dem Jugendhaus „Soundcafé“ den Beginn der Sommerferien mit der traditionellen „School-Out-Party“. Diese genossen es, im Planschbecken die Füße zu kühlen oder via „Wasserrutsche“ von einem Pick-up in ein weiteres Becken zu düsen. Das Team des Jugendhauses sorgte mit dem Wasserschlauch dafür, dass es gut flutschte. Die jungen Gäste wiederum verwickelten die Betreuer in einer Wasserschlacht: ein nasses Vergnügen für alle. Wer wollte, konnte bei Musik chillen und feiern. Die kleine Grillparty bildete auch den Abschluss der Jugendhaus-Saison. Wie Jugendhausleiter Markus Landeck erklärte, bietet die Kommunale Jugendarbeit in den Sommerferien neben der Betreuung im Rahmen ihres Programms „Fids4Kids“ auch verschiedene e Ausflüge für Jugendliche und Familien an. bdg/Bild: Grein

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 27.07.2019