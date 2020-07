Erfolgreicher Spieltag

Starke Leistungen zeigten die Tennis-Cracks des TSV Kreuzwertheim. Den Anfang machten wie immer die Herren 65 in der B2. Allerdings war man bei der DJK Aschaffenburg ohne jegliche Chance und verlor in einer doch recht einseitigen Partie mit 0:6.

Die Herren 30 in KK1 gewannen ihr erstes Spiel gegen ETC GW Elsenfeld souverän mit 7:2. Hierbei mussten Akteure der ersten Herren-Mannschaft aushelfen, da einige Stammspieler verletzt ausgefallen waren, was auch für die Elsenfelder galt. Die Einzelpunkte holten für Kreuzwertheim Tobias Beck, Sebastian Eitel, Fabian Beck, Johannes Hock und Matthias Dölger. Die beiden Doppelpunkte sicherten sich T. Beck/M. Eitel und F. Beck/S. Eitel.

Auch die Herren 30 II feierten in der KK3 einem Sieg. Man gewann bei der Frankonia Lengfurt mit 4:2. Einzelsiege fuhren für den TSV Tristan Enders (6:2/6:1) und Marco Smekal (4:6/6:4/10:7) ein. Die entscheidenden Doppel holten dann ganz locker Rossberg/Smekal und Enders/Habel mit jeweils 6:1 und 6:2.

Die Herren 50 schlugen den bisherigen Tabellenführer Rot-Gold Alzenau in der B2 verdient mit 6:3. Hier verliefen alle Einzel sehr spannend. Der TSV trat erstmals in Bestbesetzung an und führte nach den Einzel bereits mit 4:2. Das Top-Spiel zwischen dem starken Jürgen Dinkel und seinem Alzenauer Gegner endete mit einem glatten 6:2/6:3. Die weiteren Einzel fuhren Frank Dosch, Martin König und Harald Hertlein nach Hause. Die Doppelpunkte holten Dinkel/Sandner sowie Herms/Hertlein.

Die Herren 55 erspielten sich in der B1 bei der DJK Aschaffenburg keinen einzigen Punkt.

Die nächsten Spiele am kommenden Wochenende: Herren 30/1 am Samstag, 11. Juli, beim TV Sulzbach; Herren 30/2 ebenfalls am Samstag gegen TSV Homburg; Damen 1 am Sonntag, 12. Juli, beim TSV Homburg; Herren 1 am Sonntag gegen TVA 1860 Aschaffenburg. hs

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 08.07.2020