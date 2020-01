Erfolgreich Widerstand gegen die Teilung der Grafschaft geleistet

Wertheim.Am 1. Januar 1698 starb, elf Wochen vor seinem 30. Geburtstag, Eucharius Casimir, gemeinschaftlich mitregierender Graf zu Löwenstein-Wertheim-Virneburg, in Esslingen.

Der Landesherr, der sich vornehmlich durch seinen erfolgreichen Widerstand gegen die von seinem katholischen Vetter Maximilian Carl betriebenen Pläne einer Teilung der Grafschaft Wertheim verdient gemacht hatte, hielt sich mit Vorliebe in dem nicht weit von Esslingen entfernten Gaildorf auf.

Ein halbes Jahr Glockengeläut

Dort war die Heimat seiner Frau Juliana Dorothea, geborenen Gräfin zu Limpurg-Gaildorf. Auch die Eheschließung hatte am 30. April 1693 in Gaildorf stattgefunden. Nun war Trauer eingekehrt. Aus der Überlieferung ist bekannt, dass in der Teilresidenz Löwenstein die Glocken ein halbes Jahr lang geläutet wurden.

Um den Leichnam Graf Casimirs nach Wertheim überführen zu können, benötigte der Leichenkondukt Pässe für ein freies Geleit durch die verschiedenen Territorien.

Der Löwensteiner Vogt Johann Michael Faßnacht erwirkte bereits am 8. Januar in Stuttgart den Freibrief Herzog Eberhard Ludwigs für Württemberg. Die hoch- und deutschmeisterliche Regierung in Mergentheim stellte die Genehmigung für ihr Land am 1. Februar aus.

Der Mainzer Erzbischof, Erzkanzler und Kurfürst Lothar Franz von Schönborn, unterzeichnete in seiner Residenz Bamberg, wo er gleichzeitig Bischof war, am 3. Februar den Passagierschein über die Mainzer Grenzen.

Prozession zog durch die Stadt

Den toten Landesherrn hatte man zweifellos in Esslingen einbalsamiert. Die Beisetzung des Grafen in der Wertheimer Stadtkirche fand am 11. Februar 1698 statt. Eine Prozession zog dem „Leichenkondukt“, der über die Alte Steige kam, bis an das Gottesackertor (beim Eingang zum heutigen Friedhof) entgegen. Den Zug eröffneten die Schüler der deutschen und Lateinschule mit ihren Präzeptoren, auf die Geistlichen der Grafschaft folgte der Trauerwagen, sodann die gräflichen Räte und Bedienten sowie Stadtrat und Bürgerschaft, jede Gliederung von einem „Marschall“ angeführt.

Fackelträger und „Krückenträger“

70 Fackelträger waren zur Begleitung eingeteilt, davon 24 beiderseits des Leichenwagens. Diesen geleiteten außerdem zwölf „Krückenträger“, dazu mit kurzen Gewehren acht „Offiziere“. Dies waren die Bürger Johann David Schmidt, Johann Pantzer, Nicolaus Haas, Hans Melchior Klein, Strumpfstricker Hof, Dietrich Binger, Philipp Schiller und Michael Appel.

Zu den Fackelträgern gehörte Schneider Johann Melchior Langguth, der 1692 eingewanderte Vorfahre des Autors.

An der Kirchentür, durch die der Leichnam von zwölf Gerichts- und Ratsmitgliedern getragen wurde, standen zwei „Partisaner“, ebenso je einer an beiden Chortüren des Lettners und zwar, wie es heißt, „zur Abhaltung des Pöbels“.

Alle Fackeln wurden gelöscht, bis auf die 24, die den Sarg umgaben. Nach der von Kantor Nothnagel geleiteten Musik hielt Superintendent Willius einen „Sermon“, die Leichenpredigt, vor dem Altar.

In die Gruft herabgesenkt

Dann geleiteten die Leichen-Marschälle den Sarg zur Gruft, in die er unter dem Liedgesang „Nun laßt uns den Leib begraben“ gesenkt wurde. Nebenbei trug der Totengräber das Kistchen, das die Eingeweide barg, in aller Stille in das sogenannte Totengewölbe.

Anschließend zog die jetzt nur noch aus den Honoratioren bestehende Prozession zur Hofhaltung in der Kemenate, wo im Saal die herrschaftlichen Bedienten und die Geistlichkeit auf der rechten Seite neben den Fenstern, Bürgermeister und Rat auf der linken Seite Platz nahmen. Nachdem Konrektor Hofferber die Abdankung gehalten hatte, endete die Zeremonie.

Aus der später vorgenommenen Kostenaufstellung geht hervor, dass Superintendent Willius 24 Gulden für die Leichenpredigt erhielt. Um sie drucken zu lassen, wurden ihm weitere 60 Gulden vergütet. Konrektor Hofferber bekam neun Gulden, Kantor Nothnagel sechs für „bestelte Music und Gesang“.

13 Gulden für den Grabstein

Der Preis für die Fackeln, die Apotheker Neubich geliefert hatte, betrug stattliche 48 Gulden. Demgegenüber verdiente Maler Kilian Ußleber lediglich 20 Gulden „vor die Wappen uf den Sarck zu mahlen“.

Und der Bildhauer Matthäus Frick verbuchte sogar nur 13 Gulden und 30 Kreuzer für den Grabstein, den er für Graf Eucharius Casimir gefertigt hatte.

Der Künstler des bis heute erhaltenen Grabsteins, der aus Ehrenberg im Tiroler Außerfern stammende Matthäus Frick, war am 16. Oktober 1685 katholisch in der Wertheimer Hofkapelle mit Susanna Christina Wagner, Tochter eines auswärtigen lutherischen Lakaien, getraut worden. Ein Sohn und eine Tochter gingen aus der Ehe hervor. Frick wohnte und lebte hier als Beisasse.

Bei seinem Tod und der Beerdigung in Reicholzheim am 9. März 1707 wird er „statuarius“ genannt. Zwölf Jahre später, am 18. März 1719, stürzte bei heftigem Regen das Haus der Bildhauerin ein, wobei die Tochter zu Tod kam, die Mutter schwer verletzt wurde. Der Sohn starb 22-jährig 1722, die Witwe nicht ganz 76 Jahre alt 1733. Sie war nach dem Hauseinsturz auf Veranlassung der Herrschaft ins Hospital aufgenommen worden.

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 25.01.2020