Erfolgreich die Prozesse in der Firma ungesetzt

Die stolze Zahl von 49 Mitarbeitern wurden bei den Freudenberger Rauch Möbelwerken für lange Betriebstreue geehrt. Erika Mai gehört schon seit 50 Jahren zur Belegschaft.

Freudenberg. Ein halbes Jahrhundert bei einem Unternehmen ist etwas Besonderes. Auf diese lange Zeit kann Erika Mai bei den Rauch Möbelwerken Freudenberg zurückblicken. Bei einer Feier am Freitag in der Kantine wurde sie ebenso ausgezeichnet wir 13 Mitarbeiter für 40-jährige und 35 Arbeitnehmer für 25-jährige Treue.

Wie Geschäftsführer Michael Stiehl betonte, kommen die Geehrten insgesamt auf 1445 Jahre Betriebszugehörigkeit. So lange wie diese in einer Firma zu bleiben, sei heutzutage etwas Besonderes. Es sei immer mehr üblich, nach wenigen Jahren den Arbeitgeber zu wechseln.

Im Namen der gesamten Geschäftsleitung gratuliert Stiehl den Geehrten und danke ihnen für ihre Treue, Unterstützung, Solidarität und ihr persönliches Engagement. Langjährige Mitarbeiter seien mit den Anforderungen vertraut und für ein Unternehmen wertvoll.

Vor allem in jüngster Zeit habe man mit dem Transformationsprozess und der Schließung von Werk I bei den Rauch Möbelwerken viele Veränderungen erlebt. Veränderungen habe es aber schon immer gegeben, verwies er auf neue Maschinen, Produkte und Prozesse. „Sie alle haben Letztere erfolgreich mitgestaltet“, würdigte er die treuen Mitarbeiter.

Herausforderungen

Mittlerweile erfolgten Veränderungen so schnell, dass man kaum mithalten könne Digitalisierung und Onlinehandel stellen das Unternehmen vor neue Herausforderungen. „Wir haben viel Kraft, Engagement und Energie investiert, um uns in allen Bereichen neu aufzustellen.“ Vieles sei schon umgesetzt, manches auf gutem Weg und anderes noch offen, sagte Stiehl. Wichtig für den Erfolg der Firma seien das Engagement der Mitarbeiter und über 100 Jahre Erfahrung am Markt.

Der Redner nahm seine Zuhörer mit auf eine Zeitreise in die Jahre, in der die Geehrten bei den Rauch Möbelwerken eingestellt wurden. Er blickte dabei zurück auf Ereignisse in den Bereichen Politik, Kultur und Sport, aber auch auf Höhepunkte der Firmengeschichte. So hielt 1969 die Schrankwand Einzug in viele Wohnungen. Rauch hatte damals 777 Mitarbeiter. 1979 waren es schon 1324 Beschäftigte. 1994 hatte die 1794 Arbeitnehmer.

Auch die Stadt gratulierte

Die Glückwünsche der Stadt Freudenberg überbrachte Markus Tremmel, der das Grußwort von Bürgermeister Roger Henning verlas. Darin hieß es, kein Unternehmen sei stark ohne starke Mitarbeiter. Die meisten Geehrten hätten mehr Zeit mit Kollegen verbracht als mit ihrer Familie zu Hause. Sei seien mit ihre Kollegialität ein Vorbild. „Der Beruf steht bei ihnen für Berufung“.

Für die Geehrten gab es Urkunden der Firma, der Stadt Freudenberg, der IHK sowie ab 40 Jahren auch vom Land Baden-Württemberg.

Neben den Ehrungen wurden 44 Mitarbeiter in den Ruhestand verabschiedet. „Es ist das Ende einer Pflicht und der Beginn einer Kür“, so Stiehl. Er dankte den neuen Ruheständlern für ihren Einsatz. Die Verabschiedeten waren bis zu 48 Jahre bei Rauch tätig. bdg

© Fränkische Nachrichten, Montag, 21.10.2019