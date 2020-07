Erfolg auf der ganzen Linie

Einen erfolgreichen Spieltag erlebte die Tennis-Abteilung des TSV Kreuzwertheim.

Den Anfang machten die Herren 65 in der Bezirksklasse 2. Sie dominierten den TC Goldbach mit einem glatten 5:1-Heimsieg. Holger Zippe drehte einen schon sicher verlorenen ersten Satz noch um und gewann das Match schließlich im Match-Tie-Break.

Erich Plachy ließ seinem Gegner nicht den Hauch einer Chance und fertigte diesen mit der „Höchststrafe“ von zwei Mal 6:0 ab. Den dritten Einzelpunkt holte die Nr. 1, Peter Weber, der jedoch von der verletzungsbedingten Aufgabe seines Gegners im ersten Satz profitierte. Die Punkte vier und fünf holten die beiden Doppel Weber/Remele und Plachy/Habel.

Die Herren 50 schlugen in der Bezirksklasse 2 die TEG Schweinheim mit 8:1. Die Punkte zum souveränen Sieg holten Hagen Sandner (6:2, 6:4), Martin König (6:0, 7:5), Falk Boost (7:5, 7:6), Jürgen Greulich (3:6, 6:3 und 10:8) und Harald Hertlein (6:1, 7:6) sowie die drei Doppel Sandner/Dosch, Herms/Boost und König/Hertlein (jeweils in zwei Sätzen).

Weiter siegten für den TSV noch die 1. Herren-Mannschaft in der Bezirksklasse 1 gegen Kleinwallstadt und die Damen 1 gegen Massenbuch.

Die nächste Spiele der TSV-Teams: Herren 30 K1 am Samstag, 4. Juli, um 14 Uhr gegen ETC GW Elsenfeld; Herren 30 K3 am Samstag um 14 Uhr bei der SV Frankonia Lengfurt; Herren 50 B2 am Samstag um 14 Uhr bei TC Rot-Gold Alzenau; Herren 55 B1 am Samstag um 14 Uhr bei der DJK Aschaffenburg sowie Herren 65 B2 am Mittwoch, 8. Juli, um 10 Uhr bei Poseidon Aschaffenburg. hs

© Fränkische Nachrichten, Donnerstag, 02.07.2020