Er rettet das Leben kleiner „Zaungäste“

Seit 22 Jahren kümmert sich der Mondfelder Heinz Zöller darum, Kröten sicher über die L2310 zu bringen. Zusammen mit anderen Helfern hat er schon über 50 000 der Tiere von den Gefahren der Überquerung bewahrt.

Mondfeld. „Es gibt nichts Besseres, als in die Natur zu gehen und ihr dabei auch noch zu helfen“, begründete Heinz Zöller sein über zwei Jahrzehnte andauerndes Engagement für den Krötenzaun an der L 2310 und die Tiere, die dieser schützt. Unterstützt wurde er die letzten Jahre von einer weiteren Person. Die Helfer hätten dabei immer mal wieder gewechselt. „Es waren fünf verschiedene Leute“, erinnerte er sich. Seit drei Jahren hilft Werner Grein. „Wir sind mit der Natur verbunden“, stellte dieser fest. Er engagiere sich gerne im Auftrag des Sportfischerverein (SVF) Mondfeld und sei zudem örtlicher Jagdpächter. Die Natur bedeute ihm viel.

Mit seinem Engagement begann Grein nach dem Eintritt in den Ruhestand. So war es auch bei Heinz Zöller im Jahr 1998. Zöller berichtet, der Fischerverein habe damals Helfer zur Krötenrettung gesucht. „Ich bin 2020 seit 60 Jahren im SFV aktiv.“ Mit Beginn seiner Rente sei er 1998 zurück in sein Heimatdorf Mondfeld gezogen. „Als Rentner hatte ich Zeit, jeden Früh die Tiere einzusammeln, egal bei welchem Wetter.“ Die Bewegung an frischer Luft bei den verschiedensten Wetterbedingungen gefalle ihm. Durch das Engagement erhalte man die Natur und sorge dafür, dass die Nachfahren diese noch genießen können, ergänzte er.

Ein schützender Wall

Seit 2005 wird der Krötenschutzzaun bei Mondfeld von der Straßenmeisterei aufgestellt und auch wieder abgebaut. Er steht an der L2310 auf der Waldseite. Zuvor bauten ihn Zöller und fünf bis sechs andere Ehrenamtliche auf und ab. „Viele davon waren Jugendliche des Fischervereins.“ Man habe für das Errichten einen ganzen Samstagvormittag gebraucht. „In manchen Jahren sogar bis zu zehn Stunden.“ Auch das Abbauen und Reinigen habe einige Stunden in Anspruch genommen. Das Krötensammeln selbst ist eine tägliche Aufgabe. Wie lange die beiden Helfer dafür brauchen, hängt von der Saison und der Zahl der Tiere in den Eimern ab. „Wir zählen jedes einzelne Tier vorsichtig heraus.“ Eine Sammelaktion könne zehn Minuten dauern, manchmal aber auch eine Stunde. „Es kamen schon 800 Kröten an nur einem Tag zusammen.“

Gesammelt wird immer am Vormittag. „Früher haben wir das schon um 6 Uhr gemacht, in den letzten Jahren um 9.30 Uhr.“ Kröten wandern in der Dunkelheit. „Sie sollen nicht zu lange ein den Eimern sitzen, sonst steigt die Gefahr, dass sie sterben.“ In seiner ganzen Zeit habe Zöller nie ein einziges totes Tier im Eimer gehabt. „Die einzige tote Kröte fanden wir am Zaun. Sie erlag ihren Verletzungen durch den Angriff von Fressfeinden.“

Die eingesammelten Kröten, Springfrösche und Molche werden zum Mondsee gebracht und dort am Ufer direkt ins Wasser gesetzt. Die Saison der Krötenwanderung beginne, wenn der Boden schneefrei und feucht sei. Dies sei für die Fortbewegung der Tiere nötig und oft ab Ende Februar der Fall. Gegen Ende der Saison hin reduziere sich die Krötenzahl. Zum Schluss seien fast nur Weibchen unterwegs. Als beendet werde die Saison erklärt, wenn nach einem Regenguss im Zeitraum Ende März bis Mitte April keine Tiere mehr gefunden werden, obwohl der Boden feucht ist.

Mit Erinnerungen verbunden

Zöller verbindet sein Engagement mit einigen Erinnerungen. Drei bis viermal wurde auf Höhe des Krötenzauns auf der L 2310 ein Dachs überfahren, einmal ein Fuchs und ein Marder. „Das zeigt uns, es gibt in diesem Bereich viele Fressfeinde.“ Zahlreiche Erinnerungen hat er auch an Gespräche mit anderen Sammlern. „Mondfeld ist die Paradestrecke der Kröten im Bereich Unterfranken“, berichtete er weiter. Die 500 Tiere, die in anderen Ortschaften in einer Saison gefunden werden, haben wir an einem Tag.“ Neben den Kröten finden die Helfer beispielsweise auch Mäuse und viele Käfer in den Eimern am Zaun.

Das Interesse von Spaziergängern an seiner Aufgabe sei gering. „Ab und an haben sie lobende Worte.“ Besonders gern erinnert sich Zöller an eine gemeinsame Aktion mit den Erst- und Zweitklässlern der Bestenheider Grundschule vor einigen Jahren. Er besuchte die Kinder und brachte ihnen einige Kröten mit. „Bei Kindern und Lehrern sorgte die Aktion für ganz große Begeisterung.“ Leider habe es seitens der Schule kein Interesse an einer Wiederholung gegeben.

Ärgerlich findet der engagierte Naturschützer das Verhalten zahlreicher Autofahrer. „Dieses lässt sehr zu wünschen übrig.“

Er habe beim Einsammeln oft eine zu schnelle und unvorsichtige Fahrweise der Fahrzeuge wahrgenommen. „Schon mehrfach wurde der Krötenzaun beschädigt, da PKW oder ein Motorrad von der Straße abkamen und Mitten durch den Zaun fuhren.“ Interessantes habe er auch bei der Rückwanderung der Kröten nach dem Ablaichen beobachtet.

Von Ende März bis Mitte Juni überqueren die Tiere die Straße. „Seltsamerweise kommen sie rüber, ohne überfahren zu werden“. Seine Theorie dazu ist, sie seien ausgehungert und deshalb schnell unterwegs, was ihr Risiko senke.

Lobende Worte hatte Zöller für das Landratsamt und die Straßenmeisterei. „Das rechtzeitige Aufstellen des Zauns klappt sehr gut und Verbesserungen und Wünsche werden umgehend umgesetzt.“ Auswirkungen der Coronakrise auf seine Sammeltätigkeit habe es bisher keine gegeben. „Wir sind ja alleine oder zu zweit mit viel Abstand unterwegs.“

Im Laufe seines Engagement habe er, wie er selbst sagt, viel Erfahrung gesammelt, die er gern an andere Sammler bei Besprechungen und an seine Kollegen im Dorf weitergibt.

© Fränkische Nachrichten, Donnerstag, 02.04.2020