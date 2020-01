Er kennt jeden Millimeter der Maschinen

Bestenheid.Zur ersten Informationsveranstaltung des Jahres kam die Ersa Belegschaft kürzlich zusammen, wie aus einer Pressemitteilung des Unternehmens hervorgeht.

Ersa Geschäftsführer Ralph Knecht rekapitulierte das zurückliegende Geschäftsjahr 2019, das die Ersa GmbH einmal mehr mit hervorragenden Zahlen abgeschlossen habe. Die Ersa Maschinen etwa hätten zehn Prozent mehr Output erzielt, trotz mehrerer Umzüge und der Einführung neuer Produkte wie der Exos Vakuum-Reflowlötanlage, die sehr gut im Markt aufgenommen worden sei.

Nach der Vorstellung neuer Reworksysteme auf der productronica-Messe Mitte November in München habe Ersa Lötwerkzeuge zum Jahresstart so hohe Verkäufe wie noch nie verzeichnet – bereits jetzt überträfen die Verkaufszahlen die im Dezember. „Offensichtlich kam bei den Kunden sehr gut an, was wir produktseitig neu vorgestellt haben“, sagte Ralph Knecht, der sich über den guten Start in 2020 freute und diesen mit entsprechenden Auftragseingängen belegen konnte.

Nach der Begrüßung neuer Kollegen in Entwicklung, Konstruktion, Service und Schulungen, stand eine Ehrung an: ein Ersa Mitarbeiter wurde für 25-jährige Betriebszugehörigkeit ausgezeichnet. Wolfgang Zerritsch war am 1. Januar 1995 als Maschinenschlosser ins Unternehmen eingetreten, wo er zunächst den Selektiv- und Wellenlötmaschinen zugeordnet war und auch im Prototypenbau aktiv war.

Von der ersten Stunde an dabei

Bei der Neueinführung des Ersa Schablonendruckers – offiziell vorgestellt im November 2007 auf der productronica – war Wolfgang Zerritsch von der ersten Stunde an in der Montage tätig und ist bis heute im Printer-Prüffeld tätig.

„Sie kennen jede Ecke, jeden Millimeter unserer Maschinen und sind mit Herzblut und großem Engagement dabei. Wenn einer unserer Schablonendrucker durch Ihre prüfenden Hände geht, kann man am Ende sicher sein: Da passt alles.“

So sei es auch mit der Verdienst von Wolfgang Zerritsch, dass die inzwischen zweite Generation der VersaPrint Schablonendrucker noch stabiler produziere. Ersa Geschäftsführer Ralph Knecht bedankte sich auch im Namen des Managements recht herzlich bei Wolfgang Zerritsch aus Bettingen für seinen Einsatz über 25 Jahre und wünschte noch viele erfolgreiche Jahre im Unternehmen. Wie üblich erhielt der Jubilar neben einem bunten Blumenstrauß auch ein Geldgeschenk.

© Fränkische Nachrichten, Donnerstag, 30.01.2020