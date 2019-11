Entwicklung der Rechte für Frauen in Gesellschaft und Kirche

Mondfeld.KFD-Vorsitzende Monika Uhlschmidt begrüßte kürzlich 50 Frauen in Mondfeld. Nach einem Frühstück sprach Pastoralreferentin Ute Zeilmann zum Thema „70 Jahre Grundgesetz – Frauenrechte damals wie heute“. Nach aktuellen Beobachtungen ging sie auf den Parlamentarischen Rat ein, der 1948 das Grundgesetz erstellte. 61 Männer standen vier Frauen gegenüber, allein diese Zahlen sprechen Bände.

So verwundert es nicht, dass Elisabeth Selbers und Friederike Nadig gegen heftigen Widerstand Artikel 3, Absatz 2 durchsetzen mussten, in dem die Gleichberechtigung von Mann und Frau garantiert wurde. Helene Weber reorganisierte nach dem Zweiten Weltkrieg die katholische Frauenbewegung. Schließlich war es Helene Wessel, die 1949 Vorsitzende der Zentrumspartei wurde und als erste Frau an der Spitze einer deutschen Partei das Grundgesetz wegen zu geringer Würdigung christlicher Werte ablehnte.

Eine große Zäsur in der Katholischen Kirche brachte dann die Enzyklika „Humanae Vitae“, mit dem Verbot künstlicher Verhütungsmittel und dem Ruf, Kirche sei lebensfern und frauenfeindlich. Der deutsche Katholikentag in Essen wurde zum Tribunal empörter Laien, die mehr Frauenrechte einforderten.

Zeilmann verwies auf die in der Bibel genannten Rollen der Frauen, zum Beispiel am Kreuz bei Christi Tod. Insgesamt lässt sich feststellen, dass die Kirche bis heute das patriarchalische Prinzip aufrecht erhält und es Frauen noch nicht ermöglicht, in allen Diensten und Ämtern gleichberechtigt tätig zu sein. Auch in staatlichen Institutionen ist dies noch der Fall, wie die geforderten „Frauenquoten“ beweisen.

Zum Abschluss wies Monika Uhlschmidt auf die neue Kampagne der KFD hin, die einen stärkeren Zugang der Frauen in die kirchlichen Ämter fordert, wie es in einer demokratisch ausgerichteten und geschlechtergerechten Welt selbstverständlich sein sollte.

Die Aktion wurde von allen anwesenden Frauen unterschrieben und an die Bischofskonferenz weitergeleitet.

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 29.11.2019