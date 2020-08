Bronnbach.Eine besondere Kombiführung durch die ehemalige Zisterzienserabtei Bronnbach sowie die aus der Stauferzeit stammende Gamburg findet am Mittwoch, 9. September, ab 10 Uhr statt. Dabei begeben sich die Teilnehmer zusammen mit Kurt Lindner auf eine historische Zeitreise entlang der Tauber und erleben einen Spätsommertraum.

Lebensader und Pilgerstraße

Die Tauber war Jahrhunderte Lebensader, Siedlungsgrenze, Transportweg und auch Pilgerstraße. Der Name Tauber wird auf das keltische Wort „Dubron“ zurückgeführt, was so viel bedeutet wie schnell dahineilendes Wasser. Von der Quelle bei Rot am See windet sie sich 130 Kilometer bis zur Mündung in den Main bei Wertheim.

Es stellt ein ganz besonderes Erlebnis dar, die Tauber mit dem Kanu zu erkunden und dabei während der idyllischen Flussfahrt vorbei an der Eulschirbenmühle, dem Amorbach bis zum Mühlkanal des Klosters spannende Geschichten und Sagen über das Schaffen und Leben der Menschen zur Zeit der Mönche und Ritter zu erfahren.

Kulinarische Komponente

Im Anschluss an die Kanutour wird als kulinarische Komponente der Kombiführung ein Grillbuffet in der Orangerie des Kloster Bronnbach stattfinden.

Für die Sonderführung ist eine vorherige Anmeldung bis Mittwoch, 2. September, unter Telefon 09342/935202020 oder per Mail an info@koster-bronnbach.de erforderlich. Eine Teilnehmergebühr wird fällig. Im Preis enthalten sind die Kanuleihgebühr, die Kloster- und Burgführung sowie das Grillbuffet. Die Getränke sind ausgenommen. Es wird dringend empfohlen, Wechselkleidung mitzubringen.

Der Treffpunkt zur Führung ist am Klosterladen. lra

© Fränkische Nachrichten, Donnerstag, 27.08.2020