Enormes Engagement im Verein

zahlreiche Mitglieder des FC Eichel trafen sich vor ein paar Tagen zur Jahreshauptversammlung. Im Mittelpunkt standen vor allem Ehrungen und Neuwahlen.

Eichel. Es war die 56. Jahreshauptversammlung, zu der sich 46 Mitglieder des FC Eichel am vergangenen Freitag am Sportheim einfanden.

In ihrem Jahresbericht gingen die drei Vorsitzenden Roland Olpp, Kai Grottenthaler und Mirco Göbel noch einmal auf das Wirken des verstorbenen Ehrenvorsitzenden Leonhard Grottenthaler ein. Eine große Leistungskraft im Verein sei verloren gegangen. „Eine Ära ist zu Ende gegangen“, so die Vorsitzenden.

Zufrieden zeigte sich das Führungs-Trio mit dem großen ehrenamtlichen Engagement im Verein. Aktuell würden sich mehr als 50 Personen in verschiedenen Ämtern und Funktionen einbringen.

In der vergangenen Saison seien allein mehr als 20 Trainer aktiv gewesen. Bei einer Zählung im Mai 2019 seien mehr als 1000 Stunden zusammengekommen. Beispielhaft sei das Engagement von Trainerin Wally Pfenning. Sie wurde im letzten Jahr nicht nur Kreissiegerin bei der „Aktion Ehrenamt“ des DFB. Auch wurde Pfenning in den „Club 100“ aufgenommen, dem die deutschlandweit 100 aktivsten Ehrenamtlichen für ein Jahr angehören.

Stolz sei man auch auf die zwei eigenständigen Herrenteams, mit denen der FCE inzwischen zu den Ausnahmen im Fußballkreis gehöre. Die Eigenständigkeit möglichst lange zu bewahren, dies sei eines der wichtigsten Ziele. Der Dank der Vorstandsmitglieder ging an Abteilungsleiter Alfred Pflugfelder, sowie an das Trainerteam Alexander Helfenstein und Ralf Hofmann.

Auch das Frauenteam sei personell gut aufgestellt. Bei den Jüngeren seien in jeder Altersklasse bis zu 30 Kinder aktiv. Im Jugendbereich ist der FC seit Sommer letzten Jahres nun Teil der JSG Mainschleife, in der Kicker des FC, des TSV Kreuzwertheim und der Dorfkickers Mainschleife aktiv sind. Die Kooperation sei gut angelaufen und vertrauensvoll, wofür den Verantwortlichen der beteiligten Vereine der Dank ausgesprochen wurde.

Weitere Maßnahmen zum Kinder- und Jugendschutz, sowie Digitalisierungsprozesse seien umgesetzt worden. Auch habe der Verein wieder zahlreiche Veranstaltungen auf die Beine gestellt, wie die Christbaumsammlung, das Maifeuer, das Firmenturnier, das Fußball-Camp oder das Messeturnier.

Aktive Abteilungen

Der Abteilungsleiter Herrenfußball, Alfred Pflugfelder, berichtete von einer guten Entwicklung in den letzten Jahren. Noch vor wenigen Jahren nur mit einer Mannschaft vertreten, konnte der Kader kontinuierlich auf mehr als 40 Mann ausgebaut werden. Das Herrenteam sei jetzt personell stark aufgestellt. Das letzte Jahr sei durchwachsen gewesen. In der ersten Mannschaft stecke mehr Potenzial als es der achte Platz in der Vorsaison erahnen lasse. Man blicke daher guten Mutes auf die neue Runde. Für Furore sorgte die Zweite Mannschaft unter Ralf Hofmann mit der C-Klassen-Meisterschaft.

Für das Frauenteam berichtete Abteilungsleiterin Wally Pfenning. Das junge Team habe immer wieder Lehrgeld gezahlt, zeige aber insgesamt eine gute Entwicklung. In der kommenden Saison allerdings würden einige Spielerinnen kürzertreten, so dass die Aufrechterhaltung des Spielbetriebs an vorderster Stelle stünde. Sven Memmel, stellvertretender Jugendleiter, berichtete über die vielen Teams und Aktivitäten der Jugendabteilung. Der FCE sei der Verein mit den meisten Jugendteams im Wertheimer Raum. Mit bis zu 30 Kindern pro Altersklasse sei man gerade im unteren Bereich sehr gut aufgestellt. In den oberen drei Altersklassen sei die neu gegründete JSG Mainschleife gut angelaufen.

Im Mittelpunkt bei den Alten Herren stehe der wöchentliche Trainingsbetrieb, so Ralf Hofmann, der gemeinsam mit Ralph Merkert Abteilungsleiter ist.

Für die Tischtennis-Abteilung berichtete Dieter Dill von einer ausgezeichneten Saison. Mit Platz vier in der A-Klasse sei ein hervorragendes Ergebnis erreicht worden. Zudem konnte der Verein die Stadtmeisterschaftstitel von Detlev Schmitt, Dieter Dill und Thorsten Matejka feiern.

Die Abteilung Damengymnastik treffe sich regelmäßig unter der Leitung von Brigitte Szabo.

Die Kassierer (Hauptkassier Matthias Horn und Jugendkassier Lars Grottenthaler) berichteten über Einnahmen und Ausgaben des Vereins und den aktuellen Kassenstand. Die Überprüfung der Kasse übernahmen Andreas Weber und Anna Englert. Die Entlastung des Vorstandswurde einstimmig erteilt.

Auszeichnungen überreicht

Mit Vereinsnadeln in Bronze, Silber und Gold wurden für langjährige Mitgliedschaft zahlreiche FCE-Mitglieder geehrt. Bronze erhielten Armin Diehm, Benjamin Gans, Inge Leuchtweis (alle 15 Jahre). Silber erhielten Maria Diehm, Johannes Edel, Reinhold Gora, Andy Grüßung, Christian Happ, Matthias Karcher, Benjamin Peth, Björn Peth, Maximilian Reinhard, Volker Stieff, Adolf Swatosch, Andreas Swatosch, Stefan Zimpel (alle 25 Jahre). Für 50-jährige Mitgliedschaft und somit der goldenen Vereinsnadel wurden geehrt: Richard Horn, Peter Neff, Stefan Pfisterer, Hans Schmidt, Eckhard Segner.

Für eine runde Anzahl an Spielen im FCE-Trikot gab es Glastrophäen für Yannick Schröck (300), Ludger Kempf (400) und Pascal Hofmann (500). Alle Drei sind bereits seit den Bambini für den FCE aktiv. Ebenso wurden zwei Tischtennis-Spieler geehrt: Erwin Röhrig bestritt bereits 500 Spiele für den FCE, Eckhard Segner sogar 600 Spiele. Anschließend nahm Reinhold Schulte vom Tischtennisbezirk Tauberbischofsheim die Ehrungen im Namen des Badischen Tischtennisverbandes vor: Für 30 Jahre aktive Laufbahn wurde Erwin Röhrig geehrt, für 40 Jahre Eckhard Segner.

Vorstandswahlen

Bei den anschließenden Wahlen wurde Kai Grottenthaler einstimmig als gleichberechtigter Vorsitzender wiedergewählt. Ebenso wurde Matthias Horn als Hauptkassier wiedergewählt. Zu Beisitzern wurden gewählt: Kurt Merkert (Sportheim), Rebekka Hausmann (Mitgliederverwaltung), Udo Diehm (Bau und Technik). Als neue Pressewartin wurde Anja Hasanaj bestimmt.

Als Abteilungsleiter für den Herrenfußball wurde Alfred Pflugfelder bestätigt. Ihn unterstützt von nun an Marco De Filippo als zweiter Abteilungsleiter. Auch die weiteren Abteilungsleiter wurden bestätigt: Wally Pfenning, Kristin Stark (beide Frauenfußball), Sven Szabo (Jugendfußball), Ralf Hofmann, Ralph Merkert (beide Alte Herren), Dieter Dill (Tischtennis), Brigitte Szabo (Damengymnastik).

