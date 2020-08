Englert trotzt der Corona-Krise

Obwohl der Maschinenbau in Deutschland massiv unter den Folgen der Corona-Pandemie leidet, gibt es auch Unternehmen, die wachsen. Eines davon ist in Bettingen beheimatet: Englert.

Bettingen. Während die Maschinenbauindustrie bundesweit enorme Umsatzverluste hinnehmen muss, blickt Michael Englert optimistisch in die Zukunft. Das nach ihm benannte Unternehmen wird in diesem Jahr, so die

...