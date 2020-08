Engagement wird gewürdigt

Main-Spessart-Kreis.Jede ausgemusterte Ölheizung, jede vermiedene Autofahrt und jeder Vorgarten ohne Schotterflächen ist gut für die Umwelt. Das Engagement besonders umweltfreundlicher Haushalte möchte der Landkreis Main-Spessart auch in diesem Jahr mit der Auszeichnung der „Grünen Hausnummer“ würdigen. In den vier Kategorien „Garten“, „Energieeffizienz“, „Energieerzeugung“ und „Baustoffe“ kann jeder für sich anhand eines Punktesystems prüfen, wie ökologisch sie oder er in den eigenen vier Wänden lebt.

Auf Anregung interessierter Bürger wurde das Punktesystem in diesem Jahr um einige Bewertungskriterien ergänzt. Bei mindestens 75 Gesamtpunkten erhält der Haushalt die „Die Grüne Hausnummer“ – eine Hausnummer auf Buchenholz. Neben diesem Schild winken den Bestplatzierten auch tolle Preise, wie eine Woche Elektroauto fahren oder eine Nacht im Baumhaushotel. Bis einschließlich 30. September kann sich jeder Haus- oder Wohnungseigentümer für die „Grüne Hausnummer“ bewerben.

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 18.08.2020