Engagement der Mitarbeiter ist Fundament für Erfolg von Unternehmen

Bestenheid.Die Maschinenbauzulieferer Wilhelm König Maschinenbau und König-mtm, Spanntechnik haben in diesem Jahr aufgrund der Corona-Pandemie die übliche Betriebsfeier zum Jahresende abgesagt. Nicht verzichten wollte man darauf, sich bei den langjährig Beschäftigten für ihre Treue zu bedanken, heißt es in einer Pressemitteilung der Unternehmen.

Die geschäftsführenden Gesellschafter Manfred und Horst König führten ehrten die Mitarbeiter in kleinen Gruppen. Im Rahmen dieser Miniatur-Veranstaltungen bedauerte es Manfred König, dass man im aktuellen Jahr auf die schöne Tradition der Jahresfeier verzichten müsse und teilte den Jubilaren mit, dass als kleine Entschädigung die üblichen Urkunden und Jubiläumsgeldzuwendungen um einen weiteren Geldbetrag ergänzt werden und auch die 2020 in den Ruhestand gegangenen Mitarbeiter einen zusätzlichen Gutschein erhalten werden. Horst König berichtete, dass die Unternehmensführung auch in diesen schwierigen, von der Corona-Pandemie geprägten Zeiten darauf fokussiert sei, Arbeitsplätze zu sichern, und bedankte sich mit den Worten: „Ihre langjährige Treue, Ihre Zuverlässigkeit und Ihr Engagement sind das Fundament, das den Erfolg von König-Maschinenbau in den zurückliegenden Jahren erst möglich gemacht hat.“

Folgende Mitarbeiter wurden für ihre langjährige Betriebszugehörigkeit geehrt: Denise Kempf und David Ries für 15 Jahre, Carolin Dosch, Tino Einenkel, Richard Freudenberger, Patrick Höppner, Sergej Rafikow, Thomas Reiner, Ronny Troll, Wolfgang Trost und Benjamin Wagenknecht für 20 Jahre.

Auf 25 Jahre im Betrieb können Alexander Heitzmann und Siegfried Herma zurückblicken. Für ihre 35-jährige Treue zu König wurden geehrt: Bernd Flegler, Uwe Friedrich, Dietmar Halk, Michael Pahl, Roland Väth, Jürgen Weber und Heiko Zeitler. 40-jähriges Firmenjubiläum feiern Hermann Lutz und Rüdiger Schulze. Die Ehrungen für 45 Jahre Betriebszugehörigkeit von Kuno Goldschmitt und Helmut Lutz beschlossen dann die König-Jubilarveranstaltungen.

In den Ruhestand wurden im laufenden Geschäftsjahr folgende verdiente Beschäftigte verabschiedet: Kelly Carpenter, Berthold Jeßberger, Bernhard Konrad, Klaus Lawo, Jürgen Peter, Peter Reis, Walter Schätzlein, Karl-Heinz Schwind und Christof Ullrich. pm

© Fränkische Nachrichten, Donnerstag, 10.12.2020