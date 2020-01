Emotionale Bindung der Kunden vor Ort als Unterscheidungsmerkmal

Wertheim.Zur Eröffnung der „Fitness Galerie“ kamen am Samstag rund 60 Interessierte in die Volksbank-Filiale in Bestenheid. Bei „Katja Fitness“ handelt es sich um einen Baustein der neuen Marke „VR eMotion“, unter der die Volksbank verschiedene Mehrwerte und Dienstleistungen für ihre Mitglieder und Kunden anbietet.

Räume umgenutzt

Dazu wurden die bisher nur selten als Bildergalerie genutzten Räumlichkeiten in der Bestenheider Filiale umgebaut. Die Motive der Gründung erläuterte Michael Schneider, Vorstandsvorsitzender der Volksbank Main-Tauber: „In unserer Satzung steht, dass wir auch für unsere Mitglieder Angebote schaffen wollen, die nichts mit dem Thema ‚Bank’ zu tun haben.“ Daneben gehe es aber auch um Vernetzung und Mitgliederbindung.

„Katja Fitness“ sei eingebettet in ein Programm, das die Bank dreißig- bis fünfzigmal im Jahr anbieten wolle. Angedacht seien beispielsweise auch Tauchkurse oder eine Reise mit Oldtimern. „Alles ist bereits organisiert. Der Kunde braucht sich um nichts zu kümmern, muss es aber natürlich bezahlen.

Insgesamt handele es sich um eine win-win-Situation“, freute sich Schneider über den Mehrwert der Marke „VR eMotion“. Diese sei auch im Eigeninteresse der Bank, denn nur durch die emotionale Bindung der Kunden könne man sich von Internet-Banken absetzen. Dem schloss sich auch Tilmann Fabig, Leiter Marketing und Kommunikation, an: „Wir sind Vorreiter mit so einem Programm. Mir ist keine andere Bank in Deutschland bekannt, die ihre Mitarbeiter so mit ins Boot holt“.

Wertheims Bürgermeister Wolfgang Stein bezeichnete die „FitnessGalerie“ als „tolle Idee“, auch weil sie als Treffpunkt für den Stadtteil dienen könne. Entsprechend sei sie nicht als Konkurrenz zu umliegenden Fitnessstudios, sondern unter dem Aspekt der Mitgliederbindung zu sehen. Der Ansatz müsse etwas Menschliches und Miteinander sein, was mit diesem Angebot hervorragend gelänge.

Lizenzierte Trainerin

Katja Pfeiffer, die seit 30 Jahren als Bankkauffrau bei der Bank beschäftigt ist und durch ihre nebenberufliche Selbständigkeit als lizensierte Trainerin bereits über langjährige Erfahrung verfügt, leitet die Kurse, unter anderem zu Bodyweight, Functional oder Spinning. Dabei handele es sich nicht um einen Trend, sondern um Basistraining und Körperpflege. Die Übungen dienten als Ausgleich um Alltag.

Feste Zeiten

Die Kurse sind für jeden zugänglich und eignen sich sowohl für Einsteiger als auch für Fortgeschrittene jeglicher Altersklassen. Sie finden zu festen Zeiten und immer unter Anleitung statt. Eine sportphysiotherapeutische Praxis im gleichen Haus komplettiert das Angebot.

Weitere Informationen über das neue Angebot gibt es unter Telefon 0 93 42/30 00 oder unter E-Mail vremotion@vobamt.de oder auf der Internetseite der Volksbank Main-Tauber. kg

