Einzelgespräche für Familien

Wertheim.Der Übergang von der Grundschule zu den weiterführenden Schulen muss in diesem Jahr unter erschwerten Bedingungen stattfinden. Wegen der Corona-Pandemie kann die Gemeinschaftsschule Wertheim (GMS) die geplanten Informationsveranstaltungen genauso wenig durchführen wie Hospitationen im Unterricht.

Termine vorab vereinbaren

Aus diesem Grund bietet die Schulleitung Einzelgespräche unter Einhaltung der Hygienebestimmungen für interessierte Familien, Eltern und Kinder nach Terminvereinbarung an. Das geht aus einer Pressemitteilung hervor.

In der Gemeinschaftsschule können die Schüler demnach auf allen drei Niveaustufen nach den Bildungsstandards aller Schularten, also Haupt-, Realschule und Gymnasium lernen. Dabei sollen die Schüler möglichst individuell gefördert werden. Entsprechend führt die Bildungseinrichtung zu denselben Abschlüssen wie die anderen Schularten. Hauptschulabschluss nach Klasse neun oder zehn, Realschulabschluss nach Klasse zehn.

Schüler, die in der zehnten Klasse auf gymnasialem Niveau arbeiten, können auf die Oberstufe eines Gymnasiums wechseln.

Wer sich über die das Schulkonzept der Gemeinschaftsschule Wertheim informieren möchte, kann sich zu einem persönlichen Informationsgespräch anmelden und einen Termin vereinbaren. Die Anmeldung kann per Mail an die Adresse poststelle@gms-wertheim.schule.bwl.de oder per Telefon unter 09342/918660 erfolgen.

Gegebenenfalls können Interessenten ihre Kontaktdaten auf dem Anrufbeantworter hinterlassen, die Schule ruft dann zurück. Weitere Informationen kann man auch auf der Homepage der GMS unter www.gms-wertheim.de erhalten.

Unterlagen erforderlich

Auch der Anmeldezeitraum für die neuen Fünftklässler wurde erweitert. Die Anmeldung findet in diesem Jahr am Montag und Dienstag, 8. und 9. März, von 9 bis 14 Uhr, am Mittwoch, 10. März, von 9 bis 15 Uhr sowie am Donnerstag, 11. März, von 9 bis 16.30 Uhr statt. Zur Anmeldung sollten folgende Unterlagen mitgebracht werden:

Geburtsurkunde (Stammbuch), von der Grundschulempfehlung die Blätter drei und vier, ein Passbild für den Schülerausweis, bei Fahrschülern aus Baden-Württemberg ein weiteres Passbild für das MAXX-Ticket, den Impfausweis zum Nachweis der Masernimpfung (neues Gesetz ab 1. März 2020), Kopie des Familienpasses falls vorhanden (Mittagessen wird bezuschusst).

Von den Schülern aus Bayern wird eine Bestätigung der Grundschule über den Besuch der Klasse vier oder eine Kopie der Information über den Leistungsstand (Halbjahresinformation) benötigt.

Falls Eltern an den genannten Terminen keine Zeit haben, können andere Termine telefonisch vereinbart werden. Wer aufgrund der Corona-Pandemie die Anmeldung nicht in Präsenz vornehmen möchte, kann mit der Schule einen anderen Modus vereinbaren.

