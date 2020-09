Einschulungsfeiern im kleinen Rahmen

Die Sommerferien neigen sich dem Ende zu. Auch das neue Schuljahr steht unter den Vorzeichen der Corona-Pandemie.

Wertheim. Der Start ins neue Schuljahr 2020/21 steht unter den Vorzeichen der Corona-Pandemie. Hygiene- und Abstandsregeln wirken sich auch auf liebgewordene Traditionen aus: Einschulungsfeiern finden in kleinerem Rahmen statt, Gottesdienste zum Schulstart entfallen, und auch das Backhäuslefest an der Alten Steige muss dieses Jahr pausieren. Die Stadtverwaltung informiert über den Unterrichtsbeginn und die Termine der Einschulungsfeiern.

Grundschulen

Gemeinschaftsschule Wertheim (Grundschule) mit Grundschulförderklasse: Der Unterricht beginnt für die Klassen zwei bis vier am Montag, 14. September, um 8 Uhr, in den jeweiligen Klassenzimmern. Erster Schultag für die neuen Erstklässler sowie für die Schülerinnen und Schüler der Grundschulförderklasse ist am Freitag, 18. September. Sie kommen um 10 Uhr in der Aula Alte Steige zur Einschulungsfeier zusammen. Das Backhäuslefest findet dieses Jahr nicht statt.

Grundschule Bestenheid: Für die Klassen zwei bis vier beginnt die Schule am Montag, 14. September, um 8 Uhr. Unterrichtsende ist um 12.10 Uhr. Ab Dienstag, 15. September, findet der Unterricht nach Stundenplan bis 12.10 Uhr statt. Eine Notbetreuung ist möglich. Der Ganztagesbetrieb beginnt am Montag, 21. September. Die Einschulungsfeier für die Erstklässler findet am Donnerstag, 17. September, um 10 Uhr in der Turnhalle der Grundschule Bestenheid statt.

Otfried-Preußler-Schule: Für die Klasse zwei beginnt der Unterricht am Montag, 14. September, um 8.50 Uhr in der Otfried-Preußler-Schule, Theodor-Heuss-Straße 9; er dauert bis 12.30 Uhr. Der Unterricht für die Klassen drei und vier findet am Montag, 14. September von 7.55 Uhr bis 11.45 Uhr statt. Die Einschulung der Klasse 1a beginnt am Donnerstag, 17. September, um 9 Uhr und für die Klasse 1b um 9.30 Uhr in der Schule.

Mandelberg-Grundschule Dertingen: Der Unterricht für die Klassen zwei bis vier beginnt am Montag, 14. September um 8.15 Uhr und endet um 12.30 Uhr. An diesem Tag gibt es noch keinen Ganztagesbetrieb, er beginnt am Dienstag, 15. September. Die Einschulungsfeier für die Klasse 1a findet am Donnerstag, 17. September, von 9 bis 10 Uhr statt und für die Klasse 1 b am Freitag, 18. September von 9 bis 10 Uhr. Ein Gottesdienst entfällt.

Grundschule Nassig: Die Klassen zwei bis vier starten am Montag, 14. September, um 8.20 Uhr mit dem Unterricht. Er dauert bis 11.45 Uhr. Die Einschulungsfeiern finden am Donnerstag, 17. September, statt: für die Klasse 1a um 8.30 Uhr, für die Klasse 1b um 10.30 Uhr. Die Teilnehmerzahl ist begrenzt: Je Kind können nur zwei Personen teilnehmen. Ein Gottesdienst findet nicht statt.

Grundschule Reicholzheim: Der Unterricht beginnt für die Klassen zwei bis vier am Montag, 14. September, um 8 Uhr und endet um 12.25 Uhr. Die Einschulungsfeier für die 1. Klasse beginnt am Donnerstag, 17. September, um 9 Uhr in der Grundschule. Die Teilnehmerzahl ist auf zwei Personen pro Kind begrenzt. Es gibt keinen Gottesdienst.

Weiterführende Schulen

Gemeinschaftsschule Wertheim (Sekundarstufe I): Für die Klassen sechs bis zehn beginnt der Unterricht am Montag, 14. September, um 8 Uhr in den jeweiligen Klassenzimmern. Die Fünftklässler werden am Dienstag, 15. September, um 8.30 Uhr in der Aula Alte Steige mit ihren Eltern zu einer kleinen Feier begrüßt. Das Backhäuslefest findet dieses Jahr nicht statt.

Werkrealschule Urphar-Lindelbach: Der Unterricht beginnt für alle Klassen am Montag, 14. September, um 8.15 Uhr. Die Einschulungsfeier findet im Rahmen des Unterrichts statt. Der Gottesdienst entfällt.

Comenius Realschule: Für die Klassen sechs bis zehn beginnt die Schule am Montag, 14. September, um 8 Uhr. Die Realschulanfänger (Klasse 5) werden am Dienstag, 15. September, um 10 Uhr im Schulgebäude begrüßt. Die Eltern sind eingeladen.

Dietrich-Bonhoeffer-Gymnasium: Die Klassen sechs bis zehn und die Jahrgangsstufen eins und zwei beginnen mit dem Unterricht am Montag, 14. September, um 8 Uhr. Treffpunkt sind die jeweiligen Klassenzimmer. Für die Jahrgangsstufe eins beginnt der Unterricht in der Aula, für die Jahrgangsstufe zwei in der Cafeteria. Die Begrüßung der fünften Klassen (Sextaner) des Gymnasiums findet am Dienstag, 15. September, in der Aula der Schule in folgender Zeitstaffelung statt: die Klasse 5a um 9 Uhr, die Klasse 5 b um 10 Uhr und die Klasse 5m um 11 Uhr.

Edward-Uihlein-Schule: Der Unterricht für die Klassen 2 bis 9 beginnt am Montag, 14. September, um 8 Uhr. Für die neuen Erstklässler beginnt die Schule am Freitag, 18. September um 9 Uhr.

© Fränkische Nachrichten, Donnerstag, 10.09.2020