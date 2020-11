Einsatz für Toleranz und Miteinander

Bereits zum vierten Mal fand die Aktion „Gemeinsam sind wir Wertheim“ statt. Mit ihr wollen die Wertheimer die Gemeinschaft in ihrer Stadt über alle Bevölkerungsgruppen hinweg zeigen.

Wertheim. Dass es mehr Gemeinsamkeiten als Unterschiede gibt, wollten die Wertheimer mit der Aktion „Gemeinsam sind wir Wertheim“ auch in diesem Jahr verdeutlichen. In den vergangenen Jahren traf man sich zur Aktion auf dem Marktplatz. Dieses Jahr setzte man wegen der Corona-Einschränkungen auf eine Videokonferenz, die zudem live auf die Internetseite des Fördervereins „Offene Jugendarbeit Wertheim“ übertragen wurde. Wer die Aktion verpasst hat, kann sich das Video auf dem Youtubekanal „Jugendarbeit Wertheim“ ansehen.

Spaltung stoppen

Alex Schuck, einer der Organisatoren, betonte, die Coronazeit offenbare eine gesellschaftliche Spaltung und eine wachsende Kluft zwischen einzelnen Gruppierungen. „Unser Ziel ist es, eine Gemeinschaft zu schaffen und die gesellschaftliche Spaltung zu stoppen.“ Er bat die Menschen, auch weiterhin Kontakt zu halten, auch wenn man ganz anderer Meinung sei als der Andere.

Dekanin Wibke Klomp übertrug ihren Beitrag direkt aus der Stiftskirche. „Das ganze ist eine großartige Aktion“, lobte sie. Die Stiftskirche sei ein Ort der Vielfalt, der offen sei für alle, auch für Menschen die nicht dem christlichen Glauben angehören. Das Licht, das in der Advents- und Weihnachtszeit strahle, solle ein Symbol der Verbundenheit sein.

Oberbürgermeister Markus Herrera-Torrez lobte die Initiative. Es sei ein großartiger Gedanke zu zeigen, dass die Wertheimer unabhängig von Religion und Herkunft im Alltag verbunden seien. Einen Blick auf die USA werfend, meinte er, es sei auch dort politischer Konsens gewesen, dass der gesellschaftliche Zusammenhalt nicht durch die Politik gespalten werde, in dem gesagt werde, manche Bevölkerungsgruppen seien weniger Wert als andere. Die Amtsjahre von Donald Trump hätten jedoch gezeigt, dass dies nicht selbstverständlich sei. Seine Lügen und die Abwertung bestimmter gesellschaftlicher Gruppen hätten die Gesellschaft gespalten.

Die Wahl von Joe Biden wertete er als wichtiges Signal und Zeichen dafür, wie wertvoll die Demokratie sei. Sie zeige aber auch, wie wichtig es sei, dass sich Menschen für den Zusammenhalt engagieren. Das Engagement für Toleranz und Miteinander solle man mit in die große Kreisstadt Wertheim nehmen. „Wir werden immer Leute brauchen, die sich dafür einsetzen.“

Kreisrat Thomas Kraft verwies in seinem Statement auf die allgemeine Erklärung der Menschenrechte. „Alle Menschen sind frei und gleich an Würde und Rechten geboren“, zitierte er dessen Artikel eins. Er verwies weiter auf das Recht auf Asyl.Einer seiner persönlichen Lebensrundsätze sei, so Kraft: „Du bist nicht nur verantwortlich für das, was du tust, sondern auch für das, was du nicht tust.“ Deshalb sei es ihm wichtig, die Veranstaltung zu unterstützen.

Wertheim habe viel für die Schaffung einer Gemeinschaft geleistet, verwies er auf die Integration von Gastarbeitern, Spätaussiedlern und Flüchtlingen, aber auch auf das Zusammenwachsen von Kernstadt und Ortschaften nach den Eingemeindungen.

Das Zusammenleben vieler verschiedener Menschen bereichere die Stadt. Es sei wichtig, sich für den Frieden einzusetzen. Thomas Kraft: „Die Welt funktioniert nur gemeinsam, deswegen gilt: Gemeinsam sind wir Wertheim.“

Im Rahmen eines offenen Mikrofons trugen einige weitere der rund 40 Teilnehmer der Konferenz ihre Beiträge vor. Der Reicholzheimer Liedermacher Bousch, bürgerlich Michael Benz, trug im Videotreffen live sein Lied zur Aktion vor. „Ich achte dich, du achtest mich, jeder ist ein Teil vom Licht“, heißt es darin. Schuck betonte danach: „Lasst uns Licht sein für Gemeinsamkeit, damit unser Wertheim so bunt bleibt, wie es ist und wie es sein soll.“

Die Organisatoren zeigten sich nach dem virtuellen Treffen zufrieden. Für das kommende Jahr hofften alle, dass man sich zur Lichteraktion wieder auf dem Marktplatz treffen könne. bdg

