Einmal quer durch den Harz

Wertheim.Im September-FN-Reisefilm wandert Enno Seifried kreuz und quer durch den Harz, schläft unter freiem Himmel und hält das alles mit seiner Kamera fest. Er selbst beschreibt dieses Abenteuer so: 2017 packte ich meinen Reiserucksack, schnürte meine Trekkingstiefel und begab mich auf eine 700 Kilometer weite Wanderung durch den Harz. Meistens schlief ich unter freiem Himmel oder baute mein Zelt dort auf, wo ich mich gerade befand, wenn es am Abend dunkel wurde.

Neben Schlafsack, Isomatte und Campingkocher hatte ich natürlich auch meine Kameraausrüstung dabei, um im Nachhinein auch anderen Menschen eines der schönsten und interessantesten Landschaftsgebiete der Bundesrepublik näher zu bringen.

Besucher erwartet ist ein 98 minütiger Dokumentarfilm, mit Einblicken in persönliche Reiseerlebnisse. Allerdings soll der Film vor allem den Harz und seine Besonderheiten zeigen. Man bekommt Hintergrundinformationen zu landschaftlich besonders reizvollen und historischen Orten. Ebenfalls hat Seifried mit Menschen gesprochen, die einen Einblick in die abwechslungsreiche Vielfalt der Harzer Region bieten. Der Film ist am Sonntag, 15. September, um 17.45 Uhr sowie am Montag, 16. September, um 18.30 Uhr im Roxy-Kino zu sehen.

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 14.09.2019