Einladende Boutique statt Hallen-Charme

Der Wertheimer Rotkreuzladen hat ab Montag eine neue Heimat. Rund drei Dutzend Helfer haben kräftig angepackt beim Umzug in die Räume der ehemaligen Apotheke am Engelsberg.

Wertheim. Alles neu macht der Januar – zumindest beim Wertheimer Rotkreuzladen. Dieser hat nämlich seit Jahresbeginn einen neuen Standort in der Wertheimer Innenstadt. In den Räumen der ehemaligen Apotheke am

...