Einige Beanstandungen bei Dorfbegehung

Sonderriet.Neben aktuellen Informationen gab es in der Ortschaftsratssitzung einen Rück- und Ausblick. Das Gremium gab gleich mehrere Bauprojekte bekannt, denen man in nichtöffentlicher Sitzung zugestimmt hatte: ein Zwerchgiebel im Grundweg, die nachträgliche Genehmigung für einen Carport im Kirchgrabenweg und ein Tekturplan zum Umbau eines Nebengebäudes in der Wildbachstraße.

Zudem stimmte man dem Neubau eines Wohnhauses und einer Garage im Weiherbachweg zu. Zustimmung gab es für das Fällen eines Baums in der Zufahrt dieses Bauherrn. Ortschaftsrat Harald Sudholt betonte jedoch: „Dies ist kein Präzedenzfall, dass alle Bäume im Weg gefällt werden können.“

Weg soll umbenannt werden

Der Ortschaftsrat schlug dem Gemeinderat eine Umbenennung des Teils des Weiherbachwegs zwischen der Kreuzung Wildbachstraße und der Kreuzung Tiefentaler Weg vor. Dieser Abschnitt soll zukünftig „Am Brandweiher“ heißen. Der Bereich ist nicht bebaut, so dass keine Anwohner von der Änderung betroffen sind. Im Falle einer Bebauung entsteht jedoch eine verwirrende Hausnummernsituation. „Das kann zum Problem für Postdienstleister, aber auch für den Rettungsdienst werden“, so Ortsvorsteher Udo Kempf.

Er ging auf eine Begehung der städtischen Gebäude im Dorf ein. Dort gab es einige Beanstandungen. Manche davon, wie das fehlende TÜV Siegel der Scheinwerfer Traverse in der Halle wurden bereits behoben. Der Gutachter kritisierte den Standort eines Defibrillators im Rathausinneren, da dieser nicht zugänglich sei. Kempf verwies darauf, dass es sich um einen Halbautomaten der „Helfer-vor-Ort“-Gruppe handle und kein Gerät für die Öffentlichkeit. Das Gerät soll für noch schnelleren Zugriff nun am Feuerwehrhaus angebracht werden. Überprüft werden muss zukünftig regelmäßig der Zustand der Trennwand im Rathaus.

In den Duschen der Halle wurde Schimmel festgestellt. Zur Ursache erklärte Kempf, um eine Legionellengefahr auszuschließen, laufen die Duschen dort automatisch für einige Zeit am Tag heiß. Da die Lüftung aber ans Licht gekoppelt sei und nicht bei den automatischen Starts des Wassers mitlaufe, entstehe eine hohe Luftfeuchtigkeit. Man arbeite an einer Lösung. Eventuell wechsle man auf eine sensorgesteuerte Lüftung mit Luftfeuchtemessung. Eine Bürgerin wies darauf hin, dass es in den Duschen nach Abfluss rieche und bat um Ursachenforschung.

Der Verkauf einer Fläche von Wertheim an Freudenberg an der Grenze zwischen Sonderriet und Wessental ist nun doch nicht wie geplant erfolgt. Sie wird stattdessen an die Nachbarstadt verpachtet. Die Stühle und Tische der Mehrzweckhalle werden zukünftig wieder im Stuhllager aufbewahrt.

In seinem Jahresrückblick ging Kempf auf die Arbeit des Ortschaftsrats ein. Es sei nicht einfach, wenn alle Posten neu besetzt würden. Das neue Gremium traf sich 2019 zu fünf öffentlichen, drei nichtöffentlichen Sitzungen und weiteren Besprechungen. „Wir kommen immer besser in die Aufgaben hinein.“

„Sonderriet blüht“ war erfolgreich

Eine große Herausforderung seien die Fachfragen bei Bauangelegenheiten. Hier halte man Rücksprache mit den zuständigen Stellen, um sich zu informieren. Ein Erfolg war die Gemeinschaftsaktion „Sonderriet blüht“, bei der 30 Dorfbewohner unter anderem 3000 Blumenzwiebeln steckten. Die Hecke am Friedhof wurde gleich mitgeschnitten. Ein Fortschritt sei die Anschaffung des Schlegelmähers gewesen. Gefördert wurde das Ganze aus dem „Leader“-Programm. „Das Antragsverfahren war aufwendig und musste in kurzer Zeit erfolgen.“

Kempf ging weiter auf den Erfolg der DRK-Jugend des Dorfs beim Landeswettbewerb ein und berichtete vom Wohnhausbrand im vergangen Jahr. Mit über 40 Teilnehmern war Sonderriet am Wertheimer Messeumzug beteiligt. Erfolgreich waren zudem die Kerwe und die Theateraufführungen. Er dankte dem Spender des Weihnachtsbaums sowie allen, die im Dorf und bei Veranstaltungen mit anpacken.

In seinem Ausblick ging er auf die Prioritäten 2020 ein. Dies seien unter anderem das Feuerwehrhaus, das Neubaugebiet und die Toiletten im Rathaus. Die Vereinsvorstände hatten beschlossen, einen Teil der offenen Dreschhalle in Eigenleistung mit einem tragfähigen Dach zu versehen, um die darin gelagerten Materialien zu schützen.

Lob hatte Kempf für den Schoppe-Club Tanne-Göcker. Dieser sei der erste Verein im Landkreis gewesen, der eine Bachpatenschaft übernahm. „Nach 35 Jahren kümmern sie sich immer noch darum.“ Am 16. Mai feiert der Verein sei 40-jähriges Bestehen. Das 25-Jahr Jubiläum der Jugendfeuerwehr findet am 20. und 21. Juni statt, im September feiert der Kindergarten sein 60-jähriges Bestehen. Außerdem ist ein Wirtshaussingen am Samstag, 18. April, in der Mehrzweckhalle geplant.

Ärger über Vermüllung

Kempf ärgerte sich über wilde Ablagerungen von Müll und Bauschutt in Wald und Flur des Dorfs. Er bat die Bürger, Müllablagerungen und Beobachtungen zu melden. Zudem suchte er den Besitzer von zwei gefunden Äxten, die in der Ortsverwaltung auf Abholung warten. Bürger informierten, dass der Schnitt am Baum beim Kindergarten durch Mitarbeiter der Stadt erfolgt sei.

Am Ende der Sitzung warb Marlise Teicke von der Fair-Trade-Steuerungsgruppe um Mitstreiter in Sonderriet. Um mitzumachen, reiche es, bei Veranstaltungen mindestens ein fair gehandeltes Produkt, wie Kaffee, Tee, Zucker, Kakao oder Saft, anzubieten und dies per Plakat und Pressenotiz zu bewerben. Interessenten können sich bei ihr melden. bdg

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 24.01.2020