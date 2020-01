Bestenheid.In allen badischen Kirchengemeinden werden in diesen Tagen die neuen Kirchenältesten begrüßt und in Gottesdiensten gesegnet. Die Einführung der Kirchenältesten der evangelischen Gemeinden Bestenheid und Grünenwört findet am Sonntag, 12. Januar, um 9 Uhr in Grünenwört und um 10.15 Uhr in Bestenheid statt.

Im Anschluss sind alle Gottesdienstbesucher zu einem Empfang in der Martin-Luther-Kirche willkommen. Die Kirchenältesten der Pfarrgemeinde Wertheim-Wartberg werden am Sonntag, 19. Januar, um 10.30 Uhr in einem Gottesdienst mit anschließendem Empfang in der Michaelskirche eingeführt.

In diesem Gottesdienst wirkt der Projektchor von Bezirkskantorin Wulzinger mit. Auch hierzu heißt die Evangelische Kirchengemeinde Wertheim willkommen.

