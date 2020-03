Einfallsreichtum und Originalität gefragt

das zwölfte Männerballett-Tanzturnier in Urphar hatte wieder viel zu bieten in Sachen Originalität und Einfallsreichtum.

Urphar/Lindelbach. Traditionsgemäß veranstaltet der SSV Mainperle Urphar/Lindelbach immer am ersten Samstag nach Rosenmontag seit zwölf Jahren ein Tanzturnier für Männerballetts. Die Resonanz auf diese Veranstaltung ist immer groß und deshalb war die Turnhalle der Werkrealschule auch in diesem Jahr wieder bis auf den letzten Platz belegt. Jedes der zehn teilnehmenden Männerballetts hatte seine Fans mitgebracht, aber auch viele Besucher aus der Umgebung wissen das Tanzturnier zu schätzen.

Marc Wiegand, Sitzungspräsident und Abteilungsleiter Fasching des SSV Mainperle, begrüßte alle Teilnehmer und Besucher. Man kennt sich seit Jahren und neben einigen Neuanmeldungen waren auch mehrere „alte Hasen“ dabei, wie die Männertanzgruppe der Grünsfelder Hasekühle, die es in diesem Jahr auf ihre elfte Teilnahme brachte.

Deren Vorsitzende Astrid Behrendt schätzt die familiäre Atmosphäre und die tolle Stimmung. „Alle sind hier gut drauf“, hatte sie in den vergangenen Jahren schon beobachtet.

Und so war es auch in diesem Jahr. Jede teilnehmende Tanztruppe wurde herzlich begrüßt und trotz des Siegeswillens herrschte ein gesundes Konkurrenzdenken. Man erkannte die Stärken der jeweiligen Gruppe und feuerte sich gegenseitig an. Schließlich gab es für alle Teilnehmer bei der Siegerehrung einen Pokal mitzunehmen. Doch wer auf dem Treppchen landete, das bestimmte eine Jury, bestehend aus Mitgliedern aller teilnehmender Männerballetts. Meist waren es die Trainerinnen oder Betreuerinnen, dieses Aufgabe übernahmen. Sie waren im Vorfeld von Marc Wiegand und Orgateam des SSV genau eingewiesen, worauf sie zu achten hatten. Im Vordergrund der Bewertung standen die Choreographie, die Ausführung und die optische Erscheinung. Dadurch wurde jedes Team unparteiisch bewertet. „So knapp, wie in diesem Jahr ging es noch nie zu“, sagte dann auch Marc Wiegand vor der Verkündung der Platzierungen. Dabei gab es jeweils die Plätze eins, zwei und drei, alle anderen Teams kamen auf Rang vier.

Teilweise entschied nur ein einzelner Punkt, so Wiegand hinterher. Aber egal welche Platzierung am Ende heraus sprang, alle hatten ihren Spaß an diesem Abend. Ob als Schüler, Pinguine, Piloten, Abschlepper oder Feuerwehrleute – immer trafen die Tänzer den Geschmack des Publikums, was man anhand des Beifalls deutlich merken konnte. Der brandete besonders auf, als die Männer aus Hardheim auftraten. Ihr „tanzendes Klassenzimmer“ landete letztlich auf Platz drei. Den zweiten Platz belegten die Pinguine aus „Aalde“, also Walldürn-Altheim. Ihre watschelnde Reise um die Welt war von den Kostümen sehr aufwendig. Doch die schlüssigste Geschichte erzählte das Männerballett aus Vilchband. Die Mischung aus passender Verkleidung, Akrobatik und überraschenden Einfällen überzeugte alle im Saal und es gab neben Platz eins sehr viel anerkennenden Beifall für die „Wächter des weißen Goldes“.

Den hatte sich auch die kleinste teilnehmende Gruppe der Steiner Schlossgeister verdient. Ihr Junggesellenabschied ließ viele Männer neidvoll erblassen. Obwohl sie keinen der vorderen Preise einheimsen konnten, feierten sie ausgelassen. Die Truppe trifft sich immer nur sehr kurzfristig vor der Faschingszeit und nicht, wie die manch andere Balletts, die fast das ganze Jahr trainieren.

Mahnende getanzte Worte gab es von der Männertanzgruppe der Hasekühle. Sie riefen zu nachhaltigem Wirtschaften auf und warnten vor einem Kollaps der Erde. Ihr Tanz mit Gasmaske trieb manchem Tänzer die Schweißperlen auf die Stirn. Doch kurz nach dem Tanz war schon wieder alles gut und kein Sanitäter musste eingreifen. Schnappatmung bekamen höchstens einige Damen im Saal bei den vielen aufreizenden Posen der Männer. Teilweise war das Gekreische lauter, als die Musik. Die wurde von „Voyager 2000“ aufgelegt. In den Pausen zwischen den Auftritten gab es auch für die Männer dann etwas zu sehen – denn das Damenballett „Sparkling Girls“ des SSV Mainperle und die Nachwuchsshowtanzgruppe „Crazy Moves“ sowie die Showtanzgruppe des TV Wertheim zeigten ihr Können.

Die Mischung aus allen Auftritten und die besondere Atmosphäre in der Turnhalle lassen hoffen, dass es im kommenden Jahr eine Fortsetzung des Männertanzturniers geben wird. Die Zahl „13“ soll dann eine Glückszahl werden, hofft Marc Wiegand.

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 03.03.2020