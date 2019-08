Einfach davongefahren

Wertheim.Einfach davon gefahren ist am Freitag zwischen 00.45 und 00.55 Uhr ein Unbekannter mit seinem Fahrzeug, nachdem er einen Verkehrsunfall verursachte. Der Fahrer war auf dem Kiesweg in Bestenheid unterwegs. Vermutlich wegen eines „Durchfahrt-Verboten-Schildes“ wendete der Unbekannte sein Fahrzeug. Hierbei streifte er zunächst einen Metall-Zaun-Pfosten im Robert-Bunsen-Weg. Anschließend muss der Fahrer rückwärts gefahren sein und prallte gegen einen anderen Zaun. Anwohner wurden durch den Krach geweckt und konnten einen Pritschenwagen ohne Plane davonfahren sehen. Insgesamt entstand Sachschaden von knapp 200 Euro. Zeugen, die Hinweise zu dem Unfallverursacher geben können, sollen sich unter Telefon 09342/91890 an das Polizeirevier Wertheim wenden. pol

