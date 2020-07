Wertheim.Was für ein Name: Hieronymus Heinrich von Hinckeldey. Dabei war er in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts einer der wichtigsten Männer in Wertheim und ein Vertrauter des damals regierenden Fürsten Carl Thomas zu Löwenstein.

Am 6. Juli 1720 wurde er in Schweindorf, das heute zur Stadt Neresheim gehört, geboren und wuchs in Nördlingen auf. Heinrich stammte aus einem protestantischen Pfarrhaushalt. Auch sein älterer Bruder wurde Pfarrer, für ihn war jedoch die juristische Laufbahn vorgesehen. Das Geld war in dem Pfarrhaushalt knapp, er konnte aber ab 1739 mit einem Stipendium der Stadt Nördlingen in Jena Jura studieren. Im Jahr 1745 trat er in den Dienst der Grafen von Öttingen-Wallerstein. Schon davor war er Sekretär bei dem Nördlinger Ratskonsulenten Georg Friedrich Scheid, dessen Tochter Rosina Maria er am 12. April 1746 heiratete. Diese Heirat war für seine Karriere von Vorteil, da er über seinen Schwiegervater eine lukrativere Anstellung bei den Fürsten zu Nassau-Weilburg bekam, wo er bis zum Mai 1750 blieb.

Ende des gleichen Jahres trat er schließlich in die Dienste des Fürsten Carl Thomas zu Löwenstein, wo er schnell Karriere machte. Er wurde „zur bestimmenden und einflussreichsten Persönlichkeit innerhalb der Beamtenschaft“ in Wertheim. So heißt es bei Martin Furtwängler im Wertheimer Jahrbuch 1999. Bereits im Jahr seiner Einstellung wurde er Geheimer Hofrat und Kanzleidirektor, 1753 Lehenpropst und 1754 Hofkanzler und damit zum Direktor aller fürstlichen Kollegien.

Der Höhepunkt seiner Karriere war seine Ernennung zum Regierungs- und Kammerpräsidenten. Damit stand er als Protestant beiden zentralen Regierungsorganen der katholischen Linie der Fürsten von Löwenstein vor. Er war an fast allen wichtigen Entscheidungen beteiligt und vertrat seine Herrschaft bei verschiedenen Prozessen auch in den Reichsgremien in Wien. Das rief Neider auf den Plan. Von Hinckeldey hatte sich mehrfach gegen Angriffe anderer Räte in Wertheim zu wehren. Für ihn persönlich mag die Erhebung in den Reichsfürstenstand im Jahr 1754 ein persönlicher Triumph gewesen sein.

Überhaupt war er ein recht streitbarer Zeitgenosse. Gegenüber seinem Fürsten hatte er einen guten Stand, da er ein hervorragender Jurist und wirtschaftlich unabhängig war. So trat er auch als Kreditgeber und Kreditvermittler auf. Und er war fleißig: Außerhalb seiner Dienstgeschäfte fertigte er juristische Gutachten an und beriet hohe Persönlichkeiten. Sein hohes Ansehen in der juristischen Welt über die Region hinaus schlug sich in einer Erwähnung in einem biographischen Werk über die Rechtsgelehrten in Deutschland aus dem Jahr 1783 nieder.

Seine wirtschaftlich gute Lage verdankte er nicht zuletzt seiner zweiten Ehefrau, denn nach dem Tod von Rosina Maria, die wenige Tage nach der Geburt des Sohnes Johann Philipp am 3. März 1754 verstarb, ehelichte er am 30. September 1756 Elisabeth Christiane Trier. Sie brachte Reichtum, Schloss und Gut Sinnershausen in Thüringen mit in die Ehe. Die rund 17 Jahre jüngere Gemahlin gebar ihm zu den vier Kindern aus erster Ehe nochmals sieben Nachkommen, unter denen auch sein Sohn Carl war. Dessen Sohn Carl Ludwig Fiedrich war ab dem 18. November 1848 Berliner Polizeipräsident. Johann Philipp trat später ebenfalls in den löwensteinischen Dienst ein und wurde nach der Mediatisierung badischer Kreisdirektor.

Nach ungefähr 23 Dienstjahren ging der 53jährige Hieronymus Heinrich von Hinckeldey in den Ruhestand und zog sich nach Sinnershausen zurück, stellte sich aber weiterhin als Berater des Fürsten zur Verfügung. Dafür erhielt er neben seiner jährlichen Pension von 1500 Gulden pauschal eine Gratifikation in Höhe von 1000 Gulden. Noch einmal trat er zwischen 1780 und 1783 in fürstlich löwensteinische Dienste, bevor es zur endgültigen Entlassung kam. Hinckeldey selbst vermutete dahinter ein Komplott eines der evangelischen Grafen von Löwenstein-Wertheim mit der zweiten Gemahlin des Fürsten Karl Thomas, Josepha Maria, geb. von Stipplin, der der Ruf anhing, den alternden Fürsten ganz in ihren Händen zu haben. Am 19. Juli 1805, kurz nach seinem 85. Geburtstag verstarb er, vermutlich in Barchfeld, wohin er nach dem Tod seiner zweiten Frau gezogen war.

