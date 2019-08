Einen letzten Wunsch erfüllen

Wertheim.Die VHS hat in dieser Woche eine französische Tragikomödie um drei sehr unterschiedliche, erwachsene Geschwister, die anlässlich einer Beerdigung wieder zusammenkommen, im Programm.

Nach dem Ableben ihres Mannes muss für die demente Großmutter (Claudette Walker) eine neue Bleibe gefunden werden. Während Sohn Pierre (Jean-Pierre Bacri) für seine Mutter bereits den Umzug ins Heim plant, schalten sich die drei Enkelkinder Gabrielle (Vanessa Paradis), Elsa (Camille Cottin) und Mao (Pierre Deladonchamps) ein und grübeln an einem neuen Plan. Die alte Dame hat nämlich einen letzten Wunsch geäußert: Sie möchte in Saint-Julien sterben.

Gabrielle und Elsa wollen die Großmutter zu sich nach Hause holen, doch sie müssen schnell feststellen, dass es nicht so einfach ist, sich um einen dementen, älteren Menschen zu kümmern, wenn man mit dem eigenen Leben schon genug zu tun hat.

Mit dem Leben hadern

So hadert Sozialarbeiterin Elsa mit einem unerfüllten Kinderwunsch und hat mit Wutausbrüchen zu kämpfen. Gabrielle arbeitet in Paris als lebende Statue und überfordert ihren Sohn mit großer Fürsorge.

Spieleentwickler Mao ist beruflich sehr erfolgreich, fühlt sich aber im Leben noch nicht ganz angekommen und wird von Depressionen gequält. Alles keine guten Voraussetzungen, sich der alten Dame anzunehmen. Doch diese lässt sich kaum aufhalten und versucht mehrmals, nachts die Stadt zu verlassen. Eine Lösung muss her. Gelingt es der Familie, den Wunsch der Großmutter zu erfüllen und ihr die letzten Lebenszeit in Saint-Julien zu schenken?

Das finden Besucher am Dienstag, 30. Juli, um 18.30 Uhr und am Mittwoch, 31. Juli, um 20.30 Uhr im Roxy Kino in Wertheim heraus.

