Eine ungewöhnliche Reise zu sich selbst

Wertheim.Die Volkshochschule präsentiert an diesem Dienstag um 18.30 Uhr und Mittwoch, 26. Februar, um 20.30 Uhr jeweils im Wertheimer Roxy-Kino mit „Bernadette“ die Romanverfilmung über eine narzisstische Architektin, die nach einer 20-jährigen Schaffenspause ein neues Projekt in der Antarktis umsetzt.

Star-Architektin Bernadette Fox (Cate Blanchett) hat eigentlich alles, was man sich wünschen kann: eine liebevolle Familie, Wohlstand und Ruhm. Doch sie ist überfordert und chaotisch. Eine Pause würde ihr eigentlich mal ganz guttun. Zu allem Überfluss droht auch ihr Stern am Architektur-Himmel zu verblassen. Denn die Wegbereiterin des Green Building Movement hat seit 20 Jahren kein einziges Gebäude mehr entworfen.

Bernadette ist narzisstisch, herablassend und schläft schlecht. Unter ihren Launen leidet besonders Nachbarin Audrey (Kristen Wiig), und das nicht nur verbal. Um sich aus ihrer Situation zu befreien, fasst Bernadette einen folgenschweren Entschluss: Sie macht sich Hals über Kopf aus dem Staub.

Ihr Mann Elgie und die gemeinsame Teenager-Tochter Bee machen sich auf die Suche nach ihr und werden letztendlich fündig: in der Antarktis.

Wie es in der Mitteilung des DCM Filmverleihs weiter heißt, avancierte 2012 Maria Semples Roman „Wo steckst du, Bernadette*“ schnell zum Erfolg und hielt sich ein gutes Jahr in der Bestsellerliste der New York Times.

Acht Jahre später kommt die Geschichte über das Verschwinden einer ehemaligen Architektin nun auch auf die Leinwand.

Den Regieposten übernahm Richard Linklater, der seine größten internationalen Erfolge mit den drei romantischen Filmen „Before Sunrise/Sunset/Midnight“ feiern konnte. Die Rolle der ausgebrannten Architektin übernimmt die australische Charakterdarstellerin und Oscarpreisträgerin Cate Blanchett, die zuvor in „Carol“ und „Blue Jasmin“ auf der Leinwand zu sehen war.

