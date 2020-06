Eine Stunde auf den Schulbus warten

Main-Spessart-Kreis.Zu einer weiteren Besprechung um die aktuelle Corona-Lage und die Abstimmung der weiteren Vorgehensweise im Landkreis im Bereich der Schulen und der Schülerbeförderung traf sich Landrätin Sabine Sitter mit Vertretern der Führungsgruppe Katastrophenschutz (FüGK), des Gesundheitsamtes, des Schulamtes und der Schulverwaltung und externen Fachberatern von BRK und THW.

Der Leiter der FüGK, Florian Kreiselmeier, blickte in seiner Präsentation auf die aktuelle Zahlenlage im Vergleich zu den anderen Landkreisen und kreisfreien Städten Unterfrankens zurück. „In dieser Statistik stehen wir mit aktuell 151 Infizierten, denen 144 Genesene gegenüberstehen, vergleichsweise sehr gut da“, erklärte Kreiselmeier. Die in diesen Tagen vielbeachtete 7-Tage-Inzidenz liegt mit einem Wert von nur noch 0,79 laut dem Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit deutlich unter dem erklärten Grenzwert der Bundesregierung von 50 in den letzten sieben Tagen positiv getesteten je 100.000 Einwohnern.

Während zu Beginn der Corona-Krise Tests nur bei einem konkreten Verdacht durchgeführt werden konnten, kann man hier mittlerweile großzügiger verfahren, da entsprechende Kapazitäten in den Laboren vorhanden sind. Die Leiterin des Gesundheitsamtes, Dr. Nicole Eberbach, erläuterte, dass seit letzter Woche nun bei einem positiven Befund grundsätzlich alle Kontaktpersonen getestet werden.

Landrätin Sitter informierte aus ihren Besprechungen mit dem Staatlichen Schulamt, dass der Unterrichtsbetrieb an den Grund- und Mittelschulen gut läuft, die derzeitigen Schwierigkeiten lägen beim Transport mit den Schulbussen. Die versetzten Unterrichtszeiten und die gleichzeitige Notbetreuung erforderten einen hohen Koordinierungsaufwand. Die Klassenstärke im Unterricht ist derzeit auf 15 begrenzt, damit sind ausreichend große Abstände im Klassenzimmer gewährleistet.

Monika Mützel, die Nahverkehrsbeauftragte des Landkreises, gab einen kurzen Überblick zu der Lage im Öffentlichen Nahverkehr. In den Bussen würden derzeit Trennscheiben zwischen Fahrer und Fahrgästen eingebaut, damit der Vordereinstieg wieder genutzt und damit auch Fahrkarten wieder gekauft und auch kontrolliert werden können. Um genaue Informationen zur Auslastung der einzelnen Buslinien zu erhalten, wurde seit dem Schulbeginn am 27. April ein Monitoring gestartet. Die Daten zeigen, dass der Großteil der Busse im Tagesdurchschnitt von weniger als zehn Personen gleichzeitig genutzt wird. Bei der Beförderung der Schüler gab es nur wenige Fahrten mit mehr als 35 Fahrgästen. Nur in Einzelfällen haben in den letzten Wochen Fahrgäste gegen Vorschriften verstoßen, dies wurde polizeilich verfolgt. Kritisch sah sie dagegen das Verhalten an den Haltestellen. Hier werde leider häufig kein Mund-Nasenschutz getragen. „Das beste Hygienekonzept in den Bussen selbst nützt nichts, wenn ich vor dem Einstieg jegliche Vorsicht vermissen lasse“, appellierte Mützel an die Eigenverantwortung der Fahrgäste. Der erweiterte Schulunterricht nach den Pfingstferien stellt auch den Schulbusbetrieb vor Probleme. Durch die geteilten Klassen endet für manche Schüler in den Grundschulen der Unterricht bereits nach der dritten Stunde, während für andere Schüler der Schultag erst nach der 4., 5. oder 6. Stunde endet, daher wären zusätzliche Busfahrten nötig.

Betreuung ist zu gewährleisten

Dies sei eine organisatorische und auch finanzielle Herausforderung. Mützel zeigte sich optimistisch, dass es Spielraum im Fahrplan gibt, spätere Anfahrten zu den Schulen zu ermöglichen. Bei der Rückfahrt nach Hause, so war man sich einig, seien Wartezeiten von bis zu einer Stunde tolerierbar. Allerdings sei noch zu klären, wie eine Betreuung der Schüler in dieser Wartezeit gewährleistet werden kann.

